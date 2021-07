El protagonista de esta historia sería Félix Domínguez, quien estuvo casado con su ahora exesposa durante 26 años.

El hombre llevó a un grupo de músicos para festejar la firma de su divorcio, según detalló el Diario de Coahuila.

“Ya era hora de terminar con el matrimonio y, como siempre he sido bien alegre, me festejé a mi modo, de puro gusto no más”, explicó el hombre al mencionado medio.

Tras firmar los documentos que legalizaban su separación, Domínguez salió orgulloso y hasta se animó a cantar junto a la banda de música norteña.

La llamativa celebración ocurrió en Ciudad Acuña, en Coahuila, México. Ahora solo falta conocer un poco más de la historia de Domínguez y su exesposa.

El video de la celebración

