Tremendo cambio de look de Miley Cyrus: se tiñó de morocha por primera vez en más de 10 años.

Miley Cyrus es una de las figuras más conocidas a nivel mundial y no solo en el ámbito de la música. La artista, que alcanzó el estrellato gracias a Hannah Montana en Disney Channel, se volvió un ícono fashionista y así lo demuestra en cada evento al que asiste.

Lo cierto es que, al igual que muchos otros cantantes, Miley tuvo “sus eras”. Después de Hannah, se despegó por completo de la imagen de chica buena de Disney y cambió por completo su estilo al llegar al lanzamiento de su disco “Can’t Be Tamed”.

Lo mismo sucedió, y fue más polémico aún, cuando Cyrus sacó “Bangerz”: apareció con el pelo bien corto y rubio y sus videos musicales la mostraban a ella, fundamentalmente, con poca ropa. El escándalo que despertó “Wrecking Ball”, donde la joven estaba desnuda en una bola de construcción, le valió muchas críticas.

La artista revolucionó con sus fotos. Foto: instagram

Afortunadamente, muchas veces Miley hizo oídos sordos y se fue reinventando con el correr de los años y acorde a su edad. Tras una época con el pelo castaño, hoy apostó por el cabello morocho y causó sensación en redes.

Este es el motivo por el cual la cantante dejó de ser Hannah Montana

El nuevo look de Miley Cyrus

Miley descolocó a sus seguidores cuando posteó un carrusel de imágenes desde la Semana de la Moda en Milán por la colección primavera 2024. En el posteo, se la vio con el pelo bien lacio y oscuro, rozando el negro azabache.

Para los desfiles, Cyrus asistió con un look total black que fue furor por la sofisticación y discreción que presentó, algo contrario a su estilo más jugado y casual. Los comentarios de las fanáticas halagando su nuevo look no tardaron de llegar, y muchas incluso la compararon físicamente con su madre, Tish Cyrus, o con su hermana menor, Noah, quien tiende a llevar el cabello oscuro.

La artista revolucionó con sus fotos. Foto: instagram

En el pie de foto, la artista felicitó al nuevo director creativo de la casa italiana, el diseñador Sabato De Sarno. “Felicitaciones por tu hermoso debut como director creativo Gucci. Tu impresionante corazón se mostró en cada puntada. Te amo y estoy muy orgullosa. Ahora dame todo”, escribió.

La artista revolucionó con sus fotos. Foto: instagram