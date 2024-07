Total black y super escote: el destape ultra hot de la novia del Nico González, Paloma Silberberg

Paloma Silberberg es una influencer y modelo que causa sensación en Instagram con cada una de sus publicaciones. Es la novia de Nico González, el jugador de la Selección Argentina. La joven tiene millones de seguidores que día a día esperan una nueva publicación.

Paloma Silberberg, la novia de Nico González, calentó Miami Beach con una bikini total black muy sensual Foto: instagram

La morocha tiene un estilo único. Marca tendencia y siempre está al tanto de las últimas novedades de la moda. Combina prendas a la perfección creando sus propios looks. Avasallante y audaz no conoce de límites a la hora de elegir diferentes estilos. Sin lugar a dudas, es una verdadera it girl.

Paloma y Nico González mantienen un perfil muy bajo y eligen no exponer su amor frente a las cámaras. La morocha enciende Instagram con cada imagen o video que comparte en donde muestra su espectacular figura. Su estilo es audaz, jugado y sexy y le pone su impronta a cada look.

La modelo e influencer compartió una serie de fotografías que dejaron sin palabras a todos. Posó en ropa interior y encendió Instagram. Mostró mucha piel y modeló de espaldas captando la mirada y suspiros de todos.

Paloma Silberberg cautivó con un conjunto de ropa interior infartante. La parte superior un top mega escotado con breteles. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. La modelo mostró su increíble figura y se llevó la mirada y aplausos de todos.

Complementó el look llevando el cabello suelto con ondas bien marcadas. Para los ojos resaltó su mirada con delineado negro. Para los labios utilizó un color nude con brillo.

Paloma Silberberg revolucionó Instagram con un conjunto de ropa interior impactante

La novia de Nico González desprende sensualidad a cada paso que da. Dueña de un estilo único, siempre va por más. Es una verdadera it girl y marca tendencia a cada paso que da con su estilo ultra sensual.

Paloma Silberberg brilló en Instagram con un conjunto de ropa interior muy sexy. La modelo e influencer mostró mucha piel y los likes rápidamente invadieron la publicación. La joven no pasó desapercibida y conquistó corazones.