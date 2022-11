Silvina Escudero rememoró un capítulo de Friends rozando la censura: de espaldas, en crop top y microbikini

Silvina Escudero utiliza sus redes sociales a full. Especialmente en las historias, la bailarina pasa por todo tipo de contenido: desde looks, salidas, viajes, recuerdos hasta su rol de activista por los animales.

Silvina Escudero subió las temperaturas en redes sociales.

Así, recientemente quiso compartir un recuerdo de la serie Friends de una manera muy particular. La morocha lució un crop top con las inscripciones “We were on a break” y “We were not on a break”, en la parte delantera y trasera, respectivamente. Las frases corresponden a Ross y Rachel y a la discusión sobre si el affaire que había tenido uno de ellos se dio en un “tiempo de distancia”.

Silvina Escudero rozó la censura. Foto: Instagram

El asunto es que, si bien la idea de Silvina apuntaba a relevar quién de los personajes tenía más adeptos, su look se llevó todas las miradas: posó de frente y espalda con un crop top y una tanga de animal print con tiras casi imperceptibles que la hicieron rozar la censura.

Silvina Escudero encandiló a sus fanáticos Foto: Instagram

Cómo fue el minivestido de Silvina Escudero que causó furor

La semana pasada, Silvina Escudero asistió a un evento de una reconocida empresa de salones de fiesta, en el marco de la inauguración de su salón número 40.

Silvina Escudero en una megaproducción de fotos Foto: Instagram

Además de la bailarina, varias celebridades argentinas asistieron a la ocasión. En el evento también estaban Diego Ramos, Christian Sancho, Celeste Muriega y Virginia Gallardo.

Para no desentonar con la ocasión, Silvina vistió un diseño muy llamativo. Se trató de un vestido entallado animal print de cebra, con los hombros descubiertos y lo combinó con unas plataformas de color blanco. Además, lo complementó con un espectacular collar con una piedra de color negro.