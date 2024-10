Sabrina Rojas impresionó con sus mejores looks desde sus vacaciones en Miami

Sabrina Rojas, una de las actrices más queridas y seguidas en Argentina, deslumbró a sus fanáticos con postales de sus recientes vacaciones en Miami. Con más de 1.2 millones de seguidores en Instagram, la actriz suele compartir momentos de su vida personal y profesional, y esta vez no fue la excepción. Acompañada por sus amigas Brenda Gandini y Paula Chaves, Sabrina disfrutó de unos días de sol, playa y relax junto a sus hijos, y, por supuesto, lo documentó con sus mejores looks veraniegos.

Desde Buzios, Sabrina Rojas vistió una bikini diminuta off white para el infarto

Desde su llegada a la ciudad costera, la actriz mostró algunos de sus outfits más frescos y casuales, reflejando la esencia de unas vacaciones playeras. Sus seguidores no tardaron en llenarla de elogios, destacando su belleza natural y su impecable estilo.

Los relajados looks de Sabrina Rojas para sus vacaciones

Uno de los momentos que más llamó la atención de sus seguidores fue cuando Sabrina compartió una imagen desde el balcón de su hospedaje, con el mar de fondo. Para la ocasión, optó por un conjunto relajado, ideal para el clima cálido de Miami. Lució unos pantalones tipo jogging pero con corte palazzo, en un tono coral claro, que combinó con un crop top beige anudado al frente.

El look de Sabrina Rojas.

El look lo complementó con unas gafas de sol de estilo clásico, logrando un equilibrio perfecto entre comodidad y elegancia. La sencillez del conjunto resaltó la frescura de la actriz, quien recibió miles de likes y comentarios como “Diosa” y “Bella” de sus fanáticos.

Sabrina tomó sol desde la arena y enloqueció a sus fanáticos.

Pero eso no fue todo. Sabrina también compartió una imagen que dejó a todos boquiabiertos desde la arena, tomando sol en una microbikini de triángulos en blanco y negro. Este look playero acentuó su figura tonificada, y nuevamente, los comentarios no tardaron en llegar. “Divina” y “Sos una bomba”, escribieron algunos de sus seguidores, admirando su naturalidad y carisma.

Durante su estadía en Miami, aprovechó no solo para relajarse, sino también para disfrutar de momentos con sus amigas y sus hijos. La complicidad entre ellas quedó plasmada en cada imagen, destacando la importancia de la amistad y el tiempo en familia.