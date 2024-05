Rosalía es una de las artistas más importantes del momento. Cautiva arriba y abajo del escenario. Es un éxito de reproducciones en cada lanzamiento nuevo que realiza. No conoce de límites y siempre va por más.

Rosalía enamoró en un lujoso vestido en los Latin Grammy 2023. Foto: Instagram

La cantante no solo triunfa en la escena musical. Marca tendencia como una verdadera it girl y ninguna novedad del mundo de la moda se le escapa. Duela de un estilo único, siempre va por más y enciende el otoño con cada look sensual y osado que elige para vestir.

Rosalía impactó con un vestido total black escotado y con plumas

En Instagram tiene millones de seguidores. Siempre sorprende con sus nuevos outfits y combina a la perfección diferentes estilos y prendas. Vanguardista y avasallante, sorprende a sus fans con su carisma único.

Rosalía impactó con un vestido total black escotado y con plumas Foto: Dazed

Rosalía deslumbró con un outfit nocturno impactante. Un vestido total black que dejó sin palabras a todos. Sexy y audaz, encandiló a todos con su look. Una prenda tendencia. La parte superior, un escote diagonal dejando uno de sus hombros al descubierto. Mostrando mucha piel y con el detalle de plumas como complemento trendy.

Complementó el look llevando el pelo atado con algunos mechones alrededor de su rostro para darle más movimiento al look. Como accesorio lució unos anteojos negros muy cancheros. La publicación rápidamente se viralizó y los likes no tardaron en llegar.

Rosalía brilló con un outfit que dejó sin palabras a todos

La cantante brilla con su impronta y sello característico. Su estilo es único y jamás pasa desapercibida. Logra capturar miradas en cada lugar al cual asiste.

Rosalía enamoró a todos con u espectacular vestido total black. Una prenda trendy y un must que no puede faltar en el guardarropa. La cantante sabe como marcar tendencia y cosechar los aplausos de todos.