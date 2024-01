La separación de Rauw Alejandro y Rosalía fue una de las más sorpresivas y polémicas del 2023. La pareja anunció que ya no estaban juntos en medio de un escándalo con rumores de infidelidad de por medio. Sin embargo, la cantante encontró el amor nuevamente y ya se mostró en público con su nueva pareja, Jeremy Allen White, el actor del momento.

Hace unos días, Rauw Alejandro habló por primera vez sobre cómo vivió la separación mediática con Rosalía. Lejos de terminar con la polémica, el cantante puertorriqueño volvió a ser noticia al ser comparado con el actor de The Bear por un particular motivo.

Durante la gala de los Critics Choice Awards 2024, Jeremy Allen White no pasó desapercibido. El protagonista de una de las series más ganadoras de la noche se robó todas las miradas con su look en la alfombra roja. Además, un detalle en particular causó revuelo y muchos usuarios de las redes sociales señalaron que sería una indirecta hacia el ex de Rosalía.

¿Indirecta para Rauw Alejandro? el gesto de Jeremy Allen White, el nuevo novio de Rosalía, que no pasó desapercibido en las redes Foto: Web

Lo que llamó la atención en las últimas horas fue el look que eligió el nuevo novio de Rosalía para la ceremonia. Con un traje negro elegante y sofisticado, el galán de Hollywood causó sensación, especialmente por un detalle: la rosa en el saco que le dio el toque de color a su outfit. Sin embargo, los usuarios de Twitter remarcaron la similitud con el look de Rauw Alejandro en los Latin Grammy del 2022, donde posó junto a su pareja en aquel entonces.

El romance de Rosalía y Jeremy Allen White

La pareja de Jeremy Allen White y Rosalía fue captada nuevamente paseando y se mostraron muy enamorados, a los besos, luego de que surgieran rumores de romance hace finales de 2023.

Rosalía y Jeremy Allen White Foto: Web

Jeremy Allen White viene de romper su relación con la madre de sus dos hijos, con quien estuvo en pareja por más de 15 años, mientras que Rosalía había roto su compromiso con Rauw Alejandro, de quien se separó en medio de polémicas versiones.