Quién es Victoria Lamas, la hija de Lorenzo Lamas que conquistó el corazón de Leonardo DiCaprio

El actor Lorenzo Lamas supo causar furor en la televisión argentina de los ‘90: su serie “Renegado” era de lo más visto. Hoy, es su hija Victoria Lamas quien se lleva el centro de la atención. De 23 años, la chica es actriz, modelo y artista plástica, pero en las últimas semanas se convirtió, además, en la nueva conquista de Leonardo DiCaprio.

Victoria Lamas Foto: Instagram

El actor rompió meses atrás con su novia de hace cinco años, la argentina Camila Morrone, a quien ya parece haber olvidado. Y con esta nueva conquista, DiCaprio, de 48 años, vuelve a cumplir con la “condición” que siempre se le señala: todas sus parejas son menores de 25 años.

Victoria Lamas se posiciona cada vez más en el mundo del modelaje y de la actuación. De hecho, ya se lució en películas como The Last Thing the Earth Said, Two Niner, Talk Later o A Virtuous Man.

Victoria Lamas Foto: Instagram

Además del cine, también se destaca como pintora. “Artista innovadora”, se autodefine en su biografía de Instagram. En esa red, la joven reúne cerca de 26.000 seguidores. Su feed está repleto de producciones fotográficas en las que se luce por su versatilidad y encanto.

Qué hay de cierto del romance de Leo DiCaprio y Victoria Lamas

A Leo DiCaprio se lo involucró con una modelo ucraniana luego de su ruptura con Morrone y también con la supermodelo Gigi Hadid, pero los rumores parecen haberse quedado en eso luego de la aparición de pruebas que lo relacionan con Victoria Lamas.

Victoria Lamas Foto: Instagram

El actor y la modelo se llevan 25 años de edad. Semanas atrás fueron captados por paparazzis luego de una cita nocturna en un restaurante.

Victoria Lamas Foto: Instagram

Aunque fueron fotografiados saliendo por separado del lugar, se subieron al mismo auto. Según cuentan los allegados de ambos, la relación es real pero “se la están tomando con calma”.