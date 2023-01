Qué son las microbikinis bicolor, el estilo que prefieren Wanda Nara, Romina Malaspina y Silvina Escudero

Hace varias temporadas hay una prenda presente en cada verano y este 2023, no será la excepción. Varias son las celebridades argentinas como: Wanda Nara, Romina Malaspina y Silvina Escudero, quienes se atreven a lucir sus microbikinis bicolores a cada playa que van. Porque la que no se arriesga, no llega al mar.

Microbikinis, la tendencia de las celebridades argentinas en 2023 Foto: Web

¿Pero qué es una microbikini? Fue una prenda que se popularizó a mediados de 1970, dada las diferentes leyes que censuraban los cuerpos femeninos, evocando el recato de la moral y las buenas costumbres. Sin embargo, la rebeldía pudo más y para finales de los 80s e inicios de los 90s, ya había uno por cada mujer.

Isabel Macedo con microbikini estampada

Diseñadas con pequeños retazos de tela, los materiales varían, pero siempre se buscan que sean impermeables e hipoalergénicos. Su objetivo es cubrir lo justo y necesario. Desde 2018, aproximadamente, es una prenda que causa furor cada verano, ya que cada temporada hay nuevos diseños que se reducen más, para dejar más piel a la vista y encender las vacaciones.

Los nuevos trajes de baño de la marca de Wanda. Foto: Instagram

Wanda, Romina y Silvina son las famosas que se atreven a las microbikinis bicolor

Este verano, las microbikinis vienen con varios diseños nuevos que fusionan diferentes textiles, cortes más reducidos, pedrería o lentejuelas. Pero el clímax lo pone el bicolor y los estampados, ya no usamos solo un tono.

Wanda Nara microbikini neón bicolor Foto: instagram

Wanda Nara, siempre primera en todo, desde Punta del Este nos muestra desde sus redes el top de una microbikini neón en color verde-lima y amarillo. Combinado con una camisa blanca atada a la cintura, un sombrero tipo cowboy en beige y unas ganas de sol con forma de gato y en tono habana, que nos dan toda la vibra de un modelo de Saint Laurent.

La bikini bicolor de Romina que encandila en las redes Foto: Instagram

En el segundo lugar, Romina Malaspina, nos deja ver su trabajada figura a cuerpo completo frente al espejo, usando una microbikini en blanco y negro, con un corte simétrico en la combinación de los tonos. Romina, siempre es una de las más jugadas y atrevidas con este estilo de piezas, algo que nos encanta porque nos da muchas ideas para combinar, probar y atreverse.

Silvina Escudero deslumbró con su microbikini.

Por último, Silvina Escudero, la actriz y bailarina, nos demuestra que la microbikini puede, además, ser combinado con un look totalmente para pasear en lancha. El tornasol llegó para quedarse y, así, lo luce Silvina con esos tonos de amarillo y magenta que se fusionan en la prenda.

En bata y microbikini leopardo, Wanda Nara posó con un primer plano que dejó a sus fans sin palabras. Foto: Wanda Nara

Este verano 2023 las microbikinis son una prenda que no pueden faltar en nuestras vacaciones, ya sean en monoblock, bicolores, asimétricos o de confecciones más jugadas. Atreverse está de moda.