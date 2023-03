Pampita se robó los focos con un vestido en verde satén y un pronunciado escote sobre su espalda.

Pampita asistió a la pasada gala del internacional y famoso Festival de Viña en Chile, en su nueva edición 2023, donde la modelo participó como panelista durante algunas noches; mientras, ejerció su labor de periodista y panelista al entrevistar a las y los artistas tras bambalinas. Pero no fue lo único de sus noches en el país trasandino, la ex de Benjamín Vicuña, fue viral por sus aclamados looks en cada emisión.

Pampita

La conductora del Hotel de los Famosos volvió a sus compromisos laborales tras unas largas vacaciones que comenzaron desde su cumpleaños en Brasil. Los viajes internacionales son parte de la agenda 2023, al parecer, ya que cruzó la cordillera para asistir al evento chileno, donde deslumbró en una de la noche que se presentó en un vestido diseñado en satén con un pronunciado escote en la espalda y en formato asimétrico.

Pampita impactó en este conjunto todo en dorado Foto: @mechiugarte

En uno video exclusivo que subió a sus redes sociales, Carolina -Pampita- Ardohaín brilló más que los propios flashes en con un diseño en verde pastel, con escote en el busto en formato rectangular, ‘fiteado’ a su figura. Con un corte asimétrico en frunces en la pierna y la espalda al descubierto. Simple y chic, dos máximas que Pampita tiene muy claro: “menos es más”.

Junto al verde satinado que lució, la modelo llevó el cabello suelto con ondas y raíz partida al medio, un make-up con una máscara de pestañas en color negro azabache y tonalidades oscuras, rubor rosado y un labial en rosa/damasco con acabado mate.

Pampita desde el Hotel Palladium Bahía Foto: Instagram

Rápidamente y como de costumbre, Pampita se viralizó esa noche y en pocas horas su video modelando alcanzó los más de 22 mil ‘likes’ y una gran cantidad de piropos y elogios a la celebridad argentina en suelo chileno. Y es que cabe recordar que en 2004 la celebridad fue elegida y coronada como Reina de Viña, cuestión indiscutible hasta la fecha.

¿Cuántos años estuvieron juntos Pampita y Benjamín Vicuña?

Pampita y Vicuña mantuvieron una relación de 10 años, hasta que a finales de 2015 se separaron luego de que la modelo descubriera la infidelidad. Una de las más comentadas en aquellos años fue su escandalosa separación, con quien estuvo en pareja durante una década y quien es padre de cuatro de sus hijos, Blanca (quien falleció en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio.

El fin de su relación se dio al mismo tiempo que crecían rumores de infidelidad que vinculaban al actor chileno con la China Suárez, por entonces coestrella en el film El hilo rojo.