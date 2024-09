Noelia Marzol presumió su espectacular figura y recibió un sorprendente piropo de Lourdes Sánchez

Noelia Marzol jamás pasa desapercibida. Sabe como conquistar la mirada de todos. Su talento traspasa la pantalla y también enamora corazones luciendo las prendas trendy del momento. En esta ocasión, se adelantó al verano y se llevó todas las miradas con una microbikini ultra hot.

Noelia Marzol se adelantó al verano y causó sensación con una microbikini infartante

La bailarina y actriz derrocha sensualidad a cada paso que da. Deslumbra con cada tendencia que elige para vestir y siempre va por más. Tiene un carisma único y se ha ganado un lugar en el corazón del público.

Su estilo no conoce de límites y va por todo a la hora de innovar en nuevas combinaciones. Brilla con cada outfit que comparte. Muchas veces desafía los límites de la censura y muestra mucha piel.

Noelia Marzol compartió una sesión de fotos ultra hot. Allí la podemos observar posando con una infartante microbikini muy sensual y luciendo sus increíbles abdominales. Rodeada de naturaleza, modeló con un traje de baño de dos piezas en color azul eléctrico. La parte superior, un corpiño triangular mega escotado. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada.

Complementó el look llevando el cabello suelto y utilizó muy poco maquillaje. Los likes no se hicieron esperar y causó sensación entre sus seguidores. Sin lugar a dudas, es la reina del estilo y encandila corazones con sus looks.

Noelia Marzol enamoró a sus fans con un traje de baño muy osado

La actriz y modelo es dueña de un estilo único, es una verdadera referente fashionista. La piel siempre es estrella de sus outfits y sabe a la perfección como destacar su figura.

Noelia Marzol revolucionó Instagram posando con una microbikini muy hot. Mostró mucha piel y se llevó todas las miradas con un ultra escote. Los aplausos se hicieron presentes y los mensajes de halagos invadieron la publicación. Uno de ellos fue el de la bailarina Lourdes Sánchez, que le dejó un pícaro mensaje con la letra de la canción de Luis Miguel: “La chica del bikini azul”