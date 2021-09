Ya queda muy poco para el estreno de una de las series más esperadas del 2021. La producción original de Netflix, “Sex education” este viernes lanza su tercera temporada.

Si sos fanático de una de las familias más mediáticas de Estados Unidos no te podés perder la sexta temporada de “Keeping up with the Kardashians”. Mirá todas las opciones que podés ver durante este fin de semana.

Series

Sex Education: Temporada 3

Mientras se corre la voz sobre una «escuela del sexo», una nueva directora busca controlar al revoltoso grupo de estudiantes y Otis, esconder su jugoso secreto.

El juego del calamar

Jugadores sedientos de dinero aceptan una extraña invitación para competir en distintos juegos infantiles. Un suculento premio espera, ¿pero valdrá la pena?

Castle and Castle: Temporada 2

Los abogados Remi y Tega Castle, marido y mujer, enfrentan desafíos tanto dentro como fuera del juzgado mientras llevan adelante su bufete legal en Lagos, Nigeria.

Keeping up with the Kardashians: Temporada 6

El clan Kardashian regresa para otra temporada llena de diversión, en la que todos se comprometen a pasar más tiempo de calidad juntos.

BAC Nord: Brigada Anticriminal

Tres policías de Marsella hartos de los casos pequeños intentan desbaratar una gran red de narcotráfico, pero el insólito pedido de un informante complica las cosas.

Bajo el hechizo del amor

Mientras la vida en la ciudad zumba a su alrededor, estas almas solitarias descubren increíbles fuentes de conexión en tres historias de amor, pérdida y anhelo.

El padre que mueve montañas

El hijo de un agente de inteligencia retirado desaparece en las montañas, y su padre no se detendrá ante nada y lo arriesgará todo para encontrarlo.