Morena Beltrán posó desde Disney con un look total black y se llevó todas las miradas

A través de las historias de Instagram, More Beltrán comparte las experiencias que vive junto a su pareja en su recorrido por los Parques Temáticos de Disney, y de paso, también presenta los looks de día que eligió para llevar a su siguiente aventura.

More Beltrán lució un total black desde Disney. Foto: Instagram

Y en esta oportunidad, la periodista deportiva se fotografió mostrando un look total black de la marca Puma que se basaba en una remera negra con franjas blancas sobre los hombros y cierre en el centro, y un pantalón a tono con la prenda superior.

La historia de More Beltrán en su recorrido por Disney. Foto: Instagram

Y para la salida optó por un maquillaje suave basado en un tono rosa pálido sobre los labios, un fino delineado sobre los labios y algo de rimmel para realzar la mirada y darle volumen a las pestañas. De esa forma, More apostó al look natural y casual que aporta a la comodidad para explorar.

More Beltrán conquistó con su look. Foto: Instagram

Cuál fue la promesa que hizo More Beltrán si Argentina ganaba el Mundial de Qatar 2022

La periodista comentó que tiene tatuada la figura de la Copa América y que no dudaría en hacer lo mismo pero con la figura de la Copa del Mundo.

Morena Beltrán palpita el Mundial. Foto: instagram

Sin embargo, More subió la apesta y aseguró: “¡Me tiño el pelo de celeste, no sé! ¡Horrible me va a quedar, chicos, pero bueno, un veranito! Y sí, me parece que sí, que es lo más arriesgado que puedo hacer. Mitad celeste y mitad blanco, una semana”.