More Beltrán posó desde Universal Studios con crop top verde y calza corta deportiva

Desde hace algunas semanas que More Beltrán disfruta de las vacaciones en los parques temáticos de Disney junto a su pareja, Tomas Mantia, y a través de la cuenta de Instagram en la que reúne millones de seguidores, comparte los momentos más divertidos de su viaje, los lugares qué más le gustaron y el look que eligió para realizar en cada recorrido.

Morena Beltrán marca tendencia con sus looks. Foto: Instagram.

Como fue en esta oportunidad en la que subió 10 fotos acompañadas con la descripción: “Sip, probablemente, lo segundo que más me guste después de la pelotita sean Harry Potter y Marvel”, y para la ocasión no solo posó con absoluta alegría en los paisajes que reunían las temáticas de las películas mencionadas, sino también el particular vestuario que utilizó.

Morena Beltrán, con el castillo de Hogwarts de Orlando de fondo. Foto: Instagram.

Se trató de un crop top verde tejido con perlas blancas que ornamentaban su frente, una calza corta deportiva oscura con tiro alto y zapatillas que reunía los tonos rosa pastel y negro. Algo que caracteriza a Morena es su excelente visión para combinar prendas y colores, pero en esta ocasión no estuvo presente ese detalle, y es que la finalidad de su estilo no era la dicha combinación de colores sino más bien sentirse cómoda.

Morena Beltrán se sacó fotos desde Universal Studios. Foto: Instagram.

Cómo es la relación de More Beltrán con los usuarios

A pesar de que tomó la misma medida que muchas figuras reconocidas que tiene que ver con la limitación de los comentarios, la periodista estuvo leyendo los mensajes que recibió, dio “me gusta” a muchos de ellos, e incluso estuvo respondiendo.

Morena Beltrán, en Universal Studios. Foto: Instagram.

Y a dos días de haber subido el posteo, obtuvo casi 184 mil corazones rojos y cerca de 500 comentarios como: “Decime que sos gryffindor o se me cae una ídola” (al cual respondió: ‘Flaca ni se pregunta’), “La mujer maravilla”, “La periodista deportiva más hermosa” y “Vos no necesitas varita, tenés más magia que todo Hogwarts”.