More Beltrán enamoró en las calles de Houston con un look casual

Morena Beltrán se encuentra cubriendo la Copa América en EEUU y aprovechó para conocer las calles de la imponente ciudad de Houston, en Texas. La periodista deportiva es una de las más destacadas del momento. En Instagram tiene millones de seguidores. Sus análisis futbolísticos captan la atención de todo el público.

El look mega trendy de More Beltrán en las calles de Houston Foto: instagram

La periodista deportiva está en EEUU cubriendo la Copa América 2024. Desde su Instagram comparte la cobertura del evento y muestra el día a día. Muchas veces también sorprende con sus looks trendy. Siempre está al tanto de las últimas novedades del mundo de la moda y combina a la perfección diferentes estilos. Ninguna tendencia se le escapa y causa sensación con su estilo mega tendencia.

More Beltrán cautivó Instagram con un outfit total white con un detalle muy especial Foto: instagram

Morena Beltrán conquistó con un top desde Miami Foto: instagram

More Beltrán conquista Instagram con cada una de las prendas que luce. En esta ocasión no fue la excepción. Disfrutó de una caminata por las calles de Houston rodeada de espectaculares edificios y se llevó todas las miradas posando con un look tendencia.

El look mega trendy de More Beltrán en las calles de Houston

La periodista posó con un conjunto que conquistó los suspiros de todos. La parte superior, un top en color blanco y la parte inferior, un pantalón en color camel de calce holgado super canchero.

More Beltrán lució un look total white y accesorios de lujo Foto: Instagram

Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos y lápiz labial en color nude con mucho brillo. Los likes se hicieron presentes y sus fans alucinaron con el outfit.

More Beltrán paralizó las calles de Houston con un sensual outfit

La periodista deportiva es una de las más reconocidas del medio y brilla con cada outfit que elige. En la Copa América destaca por sus análisis futbolísticos e información sobre la selección argentina.

More Beltrán paralizó varios corazones con su belleza.

El look mega trendy de More Beltrán en las calles de Houston Foto: instagram

More Beltrán encandiló con un look tendencia. La periodista posó con un mini top en color blanco y un pantalón en color camel holgado. Sin lugar a dudas, las prendas trendy son su especialidad y sabe como destacar al máximo su figura.