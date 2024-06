Morena Beltrán es una de las periodistas deportivas más destacadas del momento. En Instagram tiene millones de seguidores. Sus análisis futbolísticos captan la atención de todo el público.

La periodista deportiva está en EEUU cubriendo la Copa América 2024. Desde su Instagram comparte la cobertura del evento y muestra el día a día. Muchas veces también sorprende con sus looks trendy. Siempre está al tanto de las últimas novedades del mundo de la moda y combina a la perfección diferentes estilos.

More Beltrán conquistó la Copa América con un look total denim tendencia

More Beltrán causa sensación con cada conjunto de prendas que luce. En esta ocasión no fue la excepción. Desde la ciudad de Houston, Texas, la periodista lució un look que conquistó la mirada de todos. Fresco y sexy, ideal para las altas temperaturas que hay en estos momentos en EEUU.

La periodista e influencer posó con un espectacular look total denim. Un outfit espectacular. Un mono compuesto por una camisa de manga cortas y escote y la parte inferior un mini short. Complementó el look con un cinturón en color marrón y hebilla plateada.

Para el peinado eligió llevar el cabello suelto, bien lacio. Para el maquillaje delineado negro para los ojos bien marcado y lápiz labial en color nude. Los likes invadieron la publicación y los halagos no se hicieron esperar.

Morena Beltrán brilló en la Copa América con un look total denim

La periodista deportiva brilla con cada análisis futbolístico y deslumbra con cada outfit que elige. En la Copa América destaca por sus análisis futbolísticos e información sobre la selección argentina.

More Beltrán cautivó a sus seguidores luciendo un espectacular conjunto total denim. La periodista marca tendencia y destaca con cada una de las prendas que elige para vestir.