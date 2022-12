More Beltrán brilló en las redes sociales con un total black único

More Beltrán no es muy activa en sus redes sociales, pero con cada actualización que realiza causa sensación entres los millones de usuarios que la siguen, ya que presenta looks llenos de estilo y personalidad que marcan tendencia.

More Beltrán se llevó todas las miradas. Foto: Instagram

Y claro que esta ocasión no sería la excepción, porque desde el jardín de su casa en Haedo posó para la cámara luciendo un minivestido negro lleno de pequeñas piedras plateadas que colmaban de brillo la tela y que, al mismo tiempo, contaba con una abertura circular en el costado que era decorada por piedras de mayor tamaño y, consecuentemente, mayor brillo que aportaban glamour a su vestuario.

Y para completar el total black, calzó sandalias de taco grueso y punta estrecha. Así, desde la descripción del posteo, More escribió: “Feliz Navidad, campeones del mundoo”.

More Beltrán enamoró con su look. Foto: Instagram

Cómo reaccionaron los usuarios al posteo de More Beltrán

La periodista logró juntar casi 170 mil corazones rojos en solo 13 horas, y aunque decidió limitar quienes pueden comentar la publicación, recibió más de 640 mensajes tanto de sus fanáticos como de sus amigos.

El total black de More Beltrán que fue furor en redes. Foto: Instagram

“Feliz navidad reina”, “Falta la promesa del pelo! Hay que cumplir!”, “Quiero ser el ex 6 de flandria”, “No te encontré abajo del árbol”, “La tercera ya la tengo, me faltas vos nomas”, fueron algunas de las respuestas que alcanzaron a dejar en su posteo.