Ivana Nadal tiene una presencia mediática muy fuerte en Instagram. Los outfits en donde muestra mucha piel jamás pasan desapercibidos. Al borde de la censura, desata pasiones y cosecha los aplausos y likes de sus fans.

Ivana Nadal

No conoce de límites. Apuesta por todo. Su estilo destaca y enamora con cada prenda que luce. Las vanguardias del mundo de la moda no se le escapan y las adapta a su estilo. Creando outfits únicos que derrochan sensualidad y osadía.

Minifalda y corpiño: Ivana Nadal sorprendió con un look total black impactante

Desde Italia, enamora a sus fans con looks muy subidos de tono en donde la piel es protagonista. En Instagram tiene más de 3 millones de seguidores, quienes día a día aguardan una nueva publicación de la morocha.

Desde la playa, Ivana Nadal cosechó suspiros con una bikini xxs y lució su espectacular bronceado

Ivana Nadal sorprendió a todos con una imagen que revolucionó Instagram. La influencer fue por todo y apostó por un look ultra jugado. Los likes no se hicieron esperar y los mensajes de halagos invadieron la foto. Sin lugar a dudas, es la reina de las tendencias.

La modelo posó con un outfit total black cargado de sensualidad. Un minitop con mega escote y una falda super diminuta. Lo combinó con unas espectaculares botas estilo texano que cosecharon suspiros.

Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos y lápiz labial en color nuede con mucho brillo.

Ivana Nadal desplegó osadía y posó con un impactante look total black

La modelo se robó los suspiros de todos con un outfit no apto para cardíacos. Derrochó sensualidad y se llevó los aplausos y halagos de todo el público. Sin lugar a dudas, siempre va por más y no destacar no es opción para ella.

Ivana Nadal.

Ivana Nadal apostó por un look total black de cuero. Mostró mucha piel y lució una minifalda que se llevó todas las miradas. El toque especial al outfit se lo dieron unas botas en color blanco que eligió para combinar el arriesgado conjunto de prendas.