Mia Khalifa posó desde la cama, pero un inesperado detalle en la pared se llevó toda la atención

Mia Khalifa es dueña de una gran cantidad de seguidores en Instagram. La exactriz de cine para adultos tiene más de 27.7 millones de seguidores en su perfil, además de miles de comentarios y corazones rojos en sus posteos.

Es que Khalifa no le tiene miedo a los looks arriesgados y a sorprender con sus viajes y lujos. Esto quedó en claro en una de sus recientes publicaciones, donde Mia posó desde la cama y con la blusa abierta.

Sin embargo, el detalle que se llevó toda la atención estaba detrás de ella, justamente colgado en la pared. Es que Khalifa mostró con esta publicación que es dueña de toda una obra de arte.

Mia Khalifa deslumbró a sus fans con un conjunto blanco, pero un detalle en la pared se llevó toda la atención. Foto: Mia Khalifa

Se trata de Tête de femme n.o 2, o Cabeza de mujer n° 2, que es un retrato de Dora Maar, una de las grandes inspiraciones del artista español Pablo Picasso. La obra está fechada el 20 de abril de 1939 y fue realizada con una técnica de aguatinta, raspador y punta seca a cuatro colores.

Este famoso cuadro posee un tamaño de 29,9 x 23,7 cm y es uno de los bocetos más contemporáneos de Picasso. Tanta es su fama que Khalifa quiso aprovechar para dar más detalles de su nueva adquisición en su cuenta de Instagram.

“La volatilidad de Dora y sus vehementes puntos de vista izquierdistas sobre la política fueron la musa de Picasso durante la duración de su aventura. Su exposición desgarradora a la guerra civil española fue la razón por la que Picasso solía representarla llorando, y su rabia y pasión fueron su inspiración. Ella le enseñó a Picasso sobre política y fotografía surrealista, y le enseñó técnicas que nunca conoció”, explicó la exactriz de cine para adultos, quien demostró ser una gran admiradora del arte.

Mia Khalifa posando desde su casa y dejando ver el cuadro detrás de ella. Foto: Instagram

“La fetichización de su dolor y el desamor, lo que Picasso llamaba su ‘musa’, fueron denunciados por ella. ‘Estos son los retratos de Picasso. Ninguna es Dora Maar’, dijo ella”, agregó.

Por qué Mia Khalifa tiene un cuadro de Pablo Picasso

Mia Khalifa se mostró como una gran conocedora del trasfondo detrás de esta obra, explicando un poco su decisión de tener esta obra cerca suya y lo que está significa para ella.

“Me enorgullece que me recuerden todos los días que no importa cuánto sufrimiento uno haya soportado, y no importa cuán permanente pueda parecer, ya sea en forma de cicatrices o una pintura icónica cuyo creador está en un pedestal (y soy culpable de construir ese pedestal), somos más grandes que nuestras tribulaciones y no seremos definidos por ellas ni por los hombres que tanto dolor infligieron”, expresó.