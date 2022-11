Mia Khalifa encendió las redes con una minifalda de cuero y unas medias de red

Mia Khalifa tiene una comunidad de 27 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Allí publica contenido exclusivo para sus fanáticos.

Esta vez sorprendió a todos con un outfit muy particular: minifalda y top que deja poco espacio a la imaginación.

Mia Khalifa Foto: Instagram

“Salud”, escribió en su cuenta de Instagram y mostró esta megaproducción de fotos que dejó a más de uno suspirando.

Su pollera de cuero roja tiene un cierre en el medio. La combinó con medias de encaje, unas botas hasta la rodilla y un top negro.

Este conjunto no cierra sin una minibag verde brillante.

A los pocos minutos obtuvo miles de “me gustas” y tuvo cientas reacciones.

“Sos hermosa”, “La más linda de todas”, “Te amamos”, “No das más”, fueron algunos de los tantos comentarios que recibió.

Mia Khalifa sin dudas se lleva todos los corazones rojos de la red social.

POR QUÉ MIA KHALIFA TIENE UN CUADRO DE PABLO PICASSO

Mia Khalifa se mostró como una gran conocedora del trasfondo detrás de esta obra, explicando un poco su decisión de tener esta obra cerca suya y lo que está significa para ella.

Mia Khalifa deslumbró a sus fans con un conjunto blanco. Foto: Mia Khalifa

“Me enorgullece que me recuerden todos los días que no importa cuánto sufrimiento uno haya soportado, y no importa cuán permanente pueda parecer, ya sea en forma de cicatrices o una pintura icónica cuyo creador está en un pedestal (y soy culpable de construir ese pedestal), somos más grandes que nuestras tribulaciones y no seremos definidos por ellas ni por los hombres que tanto dolor infligieron”, expresó.