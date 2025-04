Martita Fort marcó tendencia con su look monocromático y lució la prenda estrella de la temporada

Martita Fort volvió a llevarse toda la atención de sus seguidores en Instagram con un nuevo look que se llevó todas las miradas. Siempre atenta a las tendencias y con un sello personal que mezcla elegancia y autenticidad, la hija de Ricardo Fort comparte regularmente con sus seguidores algunos de sus mejores outfits, así como también detalles de su vida personal.

La hija de Ricardo Fort mostró su nuevo look.

En esta oportunidad, Martita apostó por un look ideal para un domingo relajado pero sofisticado: chaleco sastrero en color nude, una de las prendas it de la temporada, combinado con un pantalón wide leg a tono.

Para completar el outfit, eligió llevar el pelo recogido en una media colita prolija que realzaba sus facciones, y un maquillaje en tonos tierra que acompañaba con naturalidad el conjunto monocromático.

La dura confesión de Martita Fort sobre el grave problema de salud que padece

En una reciente entrevista con Angie Landaburu, Martita Fort compartió por primera vez un aspecto muy íntimo de su vida: padece hemiparesia, una condición neurológica que afecta la movilidad de la mitad derecha de su cuerpo. Con una mezcla de serenidad y honestidad, la joven de 21 años habló de su infancia, los desafíos que enfrentó desde el nacimiento y cómo esta condición forjó parte de su carácter.

La hija de Ricardo Fort tiene una gran comunidad de seguidores en Instagram.

“Es algo con lo que nací. Básicamente, cuando un bebé pasa unos segundos sin oxígeno en una parte del cerebro, eso puede dejar secuelas”, explicó. En su caso, el lado derecho de su cuerpo fue el más afectado, lo que la llevó a realizar tratamientos de kinesiología desde muy pequeña. Sin embargo, lejos de victimizarse, Martita agradeció el rápido accionar de su familia —en especial de su papá— para conseguir a los mejores especialistas.

La hija de Ricardo Fort tiene una gran comunidad de seguidores en Instagram.

Recordó con emoción sus visitas al Fleni y cómo su familia transformaba esos momentos difíciles en experiencias amorosas, incluso con pequeños gestos como prometerle un sándwich o una salida después de cada sesión. “Así no me jodía tanto… Al revés, me ayudaba a forjar mi personalidad”, expresó.

Martita también reflexionó sobre cómo esta situación la fortaleció: “Yo creo que por mal o bien eso me forjó bastante, y hay que tener fuerza”, cerró.