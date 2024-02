María Becerra bate récords de reproducciones en Spotify. Cada colaboración que hace con otros artistas rápidamente se convierte en éxito. La cantante se prepara para brindar dos shows en River con entradas totalmente agotadas. Además, se instaló en la escena musical y es querida tanto por sus fans como por sus colegas. Teniendo en cuenta que sus canciones suenan en todos lados.

María Becerra, sin filtro, sorprendió a sus fans al bailar desde la ducha

La artista, en Instagram y TikTok, cautiva con cada uno de los looks que luce. Marca tendencia y es una referente en el mundo de la moda. Siempre se muestra a la vanguardia y logra sorprender a todos sus seguidores con sus outfits. Por otro lado, no teme combinar diferentes estilos y crear sus propios looks.

La combinación de estilos es uno de sus tips para conquistar corazones. Vanguardista y atrevida, nunca pasa desapercibida. Sus videos en TikTok rápidamente se viralizan, y obtienen miles de likes y comentarios repletos de halagos.

María Becerra, sin filtro, sorprendió a sus fans al bailar desde la ducha

La intérprete de “Corazón Vacío” compartió con sus seguidores un video en TikTok en donde se la puede ver cantando bajo la ducha. Es decir, mientras se daba un baño, la cantante se grabó cantando y lo compartió con sus seguidores.

María Becerra, sin filtro, sorprendió a sus fans al bailar desde la ducha Foto: AGUSTIN PRIETO

Sus fans alucinaron y llenaron de likes la publicación. María Becerra sabe como no pasar desapercibida y como desplegar todo su carisma y talento en cada material que comparte.

María Becerra revolucionó TikTok con un video ultra sensual

Es una de las artistas más importantes de la escena artística argentina. Por otro lado, es una Influencer en el mundo de la moda, ya que siempre marca tendencia. La cantante rompe récords con cada canción nueva que lanza y agotando entradas en los shows que brinda.

María Becerra, sin filtro, sorprendió a sus fans al bailar desde la ducha Foto: Instagram

María Becerra se robó todas las miradas con un video en TikTok en donde canta bajo la ducha. La cantante posó allí y encandiló a todos sus fans. Causó furor y el video se llenó de likes.