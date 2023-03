Los vestidos lenceros son un “must” en el closet de Stefi Roitman y esta es la razón.

Decir que Stefi Roitman es toda una fashionista no es una novedad. Sus looks son cada vez más admirados y su colección de vestidos lenceros, reservados para ocasiones especiales, son un verdadero tesoro de la it girl.

EL VESTIDO LENCERO CON ESPALDA PROTAGONISTA DE STEFI ROITMAN

Este diseño color verde loro que la actriz e influencer lució en el casamiento de Lele Pons, donde estuvo acompañada de su marido Ricky Montaner, fue sensación. Se trata de un diseño de seda con uno de los colores que son tendencia esta temporada.

El vestido de seda verde que lució Roitman en la boda de Lele Pons. Foto: Instagram

Aunque Stefi combinó este outfit con unos guantes largos negros transparentes, dándole el toque chic a su look, la verdadera protagonista fue la espalda al aire de un vestido que no dejaba nada a la imaginación y resaltaba su perfecto bronceado.

El vestido lencero de Stefi, que combinó con guantes transparentes largos. Foto: Instagram

Una apuesta híper sensual, pero a la vez sofisticada que Stefi no dudó en sacar a relucir en uno de los casamientos del año, al que asistieron figuras como Chayanne y Paris Hilton.

EL VESTIDO LENCERO DE GALA CON EL QUE DESLUMBRÓ STEFI ROITMAN

En otra oportunidad, la actriz también elegía un vestido lencero de seda, pero en color marrón oscuro, by Guevara Ocampo. Fue para la última entrega de los premios Martín Fierro donde Stefi, que en esa oportunidad también lució guantes negros como complemento, estuvo a la altura.

El vestido lencero marrón de gala de Stefi Roitman. Foto: Instagram

La espalda fue bastante similar, aunque cruzada con tiras muy finitas y levantó el look con una especie de capa gigante llena de brillos que le aportaron el glamour que requería una alfombra roja.

El vestido lencero para los Martín Fierro de Stefi, con espalda protagonista. Foto: Instagram

Siempre a la vanguardia, Stefi coronó el vestuario de gala con elegantes joyas, de tamaño muy sutil, en plateado. Una verdadera conocedora de la moda con gran ojo fashionista que se anima a jugar con diferentes estilos y siempre apuesta a la elegancia.