El día que Stefi Roitman esquivó la censura solo tapada con una revista

Stefi Roitman suele compartir con sus 3,7 millones de seguidores de Instagram todo lo que ocurre en sus viajes y momentos sola y junto a su esposo, Ricky Montaner.

En diciembre de 2022, la actriz y modelo argentina recibió el mes con una imagen suya, sentada en un sillón con un estilo muy sugerente. Roitman usó un pantalón babucha de jean con muchos cierres y esta fue la única prenda que utilizó en la imagen.

El día que Stefi Roitman recibió el mes tapada solo con una revista Foto: Instagram

La nuera de Ricardo Montaner se tapó el pecho solo con una revista de moda con su cara, y acompañó su sensual estilo con un rodete al natural y sin una gota de maquillaje.

En el posteo, la artista escribió: “Quien más necesitas en este momento es a vos mismo. A vos mismo confiando en vos mismo. Hello December, te siento como nuevo. Even if you are the ‘last’”.

El look de Stefi Roitman para asistir a la despedida de soltera de Lelé Pons

La esposa de Ricky Montaner fue a la fiesta, ubicada en un club de Miami, con un equipo en blanco y negro que causo furor entre todas las invitadas.

Stefi Roitman en blanco y negro con impronta retro Foto: instagra

Stefi apareció en la despedida de soltera de su amiga con un corsé blanco bordados con hilos de plata y perlas y unos pantalones negros que destacaban su trabajada silueta y tenían un vivo de plumas en la botamanga.