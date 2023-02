Los comfy looks más trendy del closet de Stefi Roitman

Hace tiempo que el auge de la moda comfy gana terreno entre las famosas. Los looks holgados y cómodos son furor entre las celebridades que buscan llevar un estilo más casual y Stefi Roitman es fiel adepta. La actriz es admirada en las redes por sus looks y repite un estilo que se ha vuelto su favorito: el comfy look.

El look más canchero de Stefi Roitman es el comfy. Foto: Instagram

STEFI ROITMAN APUESTA AL COMFY LOOK

Para variar, Stefi Roitman compartió un comfy look que fue sensación. Siempre con su buzo XL, un aliado en sus elegidos, la actriz y esposa de Ricky Montaner dio cátedra de cómo lucir un conjunto cómodo y canchero. Uno de los más likeados fue un buzo color crema, que combinó con pantalón holgado verde para ir de paseo a una heladería.

El comfy look verde más likeado de la actriz. Foto: Instagram

Otro look que la influencer sacó a relucir fue un buzo marrón también de tamaño pronunciado. Este look fue elegido para la misma ocasión, pero en diferentes días. En esta oportunidad, Stef le sumó una vincha del mismo tono y falda de jean.

El look comfy de la actriz de buzo marrón XL y vincha haciendo match. Foto: Instagram

EL CÓMODO BARBIECORE QUE ELIGE STEFI ROITMAN

Aunque no es un total pink de pies a cabeza, Stefi eligió el fucsia como prenda protagonista. Fue durante la previa de un recital donde la modelo posó con unos tacos mexicanos dejando en evidencia un look cómodo y súper canchero: buzo grande, cadenas plateadas, con una remera fucsia superpuesta. Todo lo que está bien.

El look comfy estilo Barbiecore de la actriz en un recital. Foto: Instagram

EL COMFY LOOK DE STEFI ROITMAN PARA UN CRUCERO

Sobre todo en los viajes, la actriz prioriza la comodidad. Por eso durante el último paseo en yate que Roitman compartió con amigos, su look ideal fue un buzo XL total white estampado. Sin nada más que el traje de baño debajo, apostando a la simpleza y a cara lavada.

Stefi y su comfy look en un paseo en yate. Foto: Instagram

Es sabido que Stefi es una fiel seguidora de la moda y las tendencias. Por eso no es casualidad verla jugar con diferentes outfits y, además, acertar. Pero definitivamente la moda comfy es un estilo que a la actriz e influencer le sienta de maravilla.