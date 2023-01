Los romances de Nati Jota: una desilusión transmitida en directo y un amor por confirmar.

Nati Jota, desde hace un tiempo, viene coqueteando con Nicolás Occhiato, su compañero en “Nadie dice Nada” programa que sale por el canal de streaming Luzu TV. Indirectas al aire, videos muy cercanos y algunos acercamientos que no se sabe si son parte de un personaje o es el real sentimiento.

Nati Jota alentó a la Selección de Qatar Foto: instagram/NatiJota

Durante el Mundial de Qatar, ambos sorprendieron a sus seguidores luego de compartir mucha química durante el partido entre Argentina y México y aumentaron los rumores de romance. Pero justamente en ese caso, fue el propio Occhiato quien publicó en su cuenta de Instagram la foto y eso hizo sumar más especulaciones que por ahora siguen sin confirmarse.

Nicolás Occhiato y Nati Jota Foto: inst

Los rumores y conflictos amorosos de Nati jota

En 2020, Nati Jota estuvo relacionada con el futbolista de la Selección nacional, Julián Alvarez. Pero en el programa Los Escandalones, la conductora negó la relación: “Obvio que es un jugador, es un capo, pero no lo vi nunca en mi vida. Solamente le comenté (en redes sociales)”.

Nati Jota\u002E (web)

Pero en esa conversación, aclaró: “La persona con la que estoy no le comento nada, todo lo contrario. Si comento es porque no pasa nada”. Y al referirse nuevamente al jugador del equipo de Ñúnez, remarcó: “No, no es él. Lo re banco, me parece un capo. Pero es joven también, yo soy una mujer, podría ser su madre ja ja. Yo tengo 26 años, el 20, más chicos que yo, no”.

Nati Jota alcanzó el millón de seguidores en las redes sociales (Instagram/ Natijota)

Un año después de ese momento, Nati Jota estuvo nuevamente en el centro de los programas de entretenimiento. Después de muchos guiños en las redes y rumores de romance, finalmente Ivana Nadal blanqueó su supuesto romance con Bruno Siri, el exnovio de Nati Jota.

Nati Jota y su novio Bruno Siri (Instagram)

La noticia sorprendió porque Ivana y Nati Jota parecían ser amigas debido a la buena onda que demostraban en cada aparición juntas y a través de sus redes, donde ambas son súper populares

Nati Jota y su novio Bruno Siri (Instagram)

Otro de los rumores, es el que relaciona a Nati Jota con Grego Rossello. Ambos son influencers y llevan más tiempo creando contenido para redes, y con sus salidas ilusionan a sus seguidores, quienes no pararon de pedirles en sus publicaciones que sean pareja. Además, les suplicaron que vuelvan a hacer videos juntos y los sentenciaron como la mejor dupla de Instagram.

Nati Jota y Grego Rossello posaron entre viñedos en Mendoza. Foto: Instagram.

“Che un poco los shippeo con grego”, “Por favor! Haganse novios SHAAA!!!!”, “Los amo. Mi dupla fav”, “Siempre tan linda Natuti, lástima que son amigos, harían re linda pareja”, “Si se hacen pareja seré la primera fan”, “Esto es literalmente publicidad engañosa si no están saliendo me voy a enojar mucho”, comentaron varios de sus seguidores.

Nati Jota y Grego Rossello posaron entre viñedos en Mendoza. Foto: Instagram.

Algo similar es lo que ocurre entre Nati Jota y Coscu, que más allá de que el publico los quiere ver juntos, hace poco se conoció que se conocen desde hace mucho y hasta tuvieron un acercamiento romántico en su adolescencia.

El romance oculto de Coscu y Nati Jota Foto: Instagram

¿Pero ustedes chaparon, no?”, les preguntaron en una entrevista. Coscu admitió el hecho y dijo que en su momento le dio “vergüenza” porque en el grupo eran cinco “y ella había chapado con dos o tres”. La periodista se lo tomó con gracia y no le dio importancia. “Yo estaba enamorado”, sorprendió el streamer. “¡Callate!”, le dijo ella, sin creerle. Después de esta transmición, Nati Jota escribió en su cuenta de Twitter: “El pibe con piluso suma 36 puntos” y momentos antes Coscu había subido una foto con ese atuendo.

Nati Jota en Gran Hermano Foto: Insta: @natijota

¿Cómo se hizo famosa Nati Jota?

Si bien Nati Jota fue reconocida desde sus inicios en la carrera de periodismo en TEA, por su presencia y comentarios en Twitter, en realidad se hizo conocida en 2015, cuando integró el equipo de ESPN Redes como panelista.