Los minivestidos neón se imponen y este look de Tamara Báez lo demuestra: “Full Naranja”.

Tamara Báez mantiene muy informados a sus seguidores de Instagram de cada una de sus aventuras, especialmente a través de sus historias de Instagram.

La expareja de L-Gante compartió una serie de fotos y videos luciendo un minivestido de unos de los colores que ya se están imponiendo para la temporada de verano.

Tamara Báez sorprende a sus seguidores de Instagram con sus publicaciones. Foto: Instagram

Se trata del color naranja, pero no uno apagado, sino un tono neón. Este look lo combinó Tamara tanto con el cambio de look que se hizo en el cabello ya hace un tiempo, además de un par de nuevos tatuajes en el rostro.

Desde que se separó de L-Gante, Tamara Báez muestra sus distintos retoques. Foto: Instagram

Además, Báez mostró en su video en la red social un par de zapatillas también en tonos naranja y con detalles en color negro.

Las uñas de Tamara Báez

Desde que Tamara Báez se hizo conocida en las redes sociales, un detalle que no pasa desapercibido son sus uñas, las cuales suele lucir con un largo extremo.

En sus historias de Instagram, Báez dejó a la vista el nuevo diseño que lleva por estos días. Se trata de un estilo cuadrado con un color de base nude. Además, le agregó apliques diferentes con formas de corazón, tanto rojo como planteado, y detalles en strass en todas las uñas.