Lo hizo otra vez: Sol Pérez se llevó todas las miradas en Gran Hermano con su look de top y pantalón cargo.

Desde que comenzó Gran Hermano, hemos visto a Sol Pérez lucir una infinidad de looks. Desde microbikinis de estampado de vaca hasta outfits más caribeños con el cabello enruladisímo.

No hay duda de que la exchica del clima decidió que era su momento de imponer tendencias. Algunas veces lo logra y otra no tanto, pero lo que es cierto es que sabe hacer que todos miren su look y hablen de él en las redes sociales.

En esta oportunidad, Pérez apareció en pantalla con una de las prendas que viene conquistando fuerte para el 2023: se trata de los pantalones cargo, esa moda de los 2000 que regresa pisando fuerte.

El look de los 2000 que lució Sol Pérez en Gran Hermano. Foto: Instagram

En su caso, se trató de un pantalón en tono oscuro y bota ancha que ocultaba un poco el calzado de Pérez en el programa. Ella decidió combinarlo con un top violeta con brillos y tiras cruzadas en su cuello.

Sol Pérez sabe hacer que sus looks no pasen desapercibidos. Foto: Instagram

Para su pelo, Sol decidió utilizar uno de los peinados que está reinando en TikTok y que se trata de dos recogidos en la parte superior de la cabeza, los cuales dejan un poco de cabello suelto a los lados.

Qué deportes practica Sol Pérez

Sol Pérez es una de las famosas que más suele mostrar su vida fitness en las redes sociales. Ella no solo realiza fuertes rutinas de ejercicio, sino que lo acompaña con una vida sana.

Sin embargo, esto no es algo reciente, Pérez lleva años demostrando su amor por el deporte. A los cinco años inició gimnasia artística. También ha participado en voleibol, baloncesto, natación y patinaje, este último lo continúa practicando.

Sol Pérez tiene un mini tatuaje en la parte baja de la espalda.

Tanto es su amor por el patinaje que lleva en la espalda tatuada a una niña haciendo patín, lo cual hace alusión a la primera medalla que ganó en un torneo nacional, en Mar del Plata.