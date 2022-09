Las sensuales poses de Dua Lipa con un conjunto brilloso de top y minifalda

Dua Lipa lo hizo de nuevo. La artista volvió a cautivar todas las miradas con su talento, sensualidad y simpatía. Esta vez, en Bogotá, Colombia, donde este domingo dio un show, en el marco de su gira por América Latina.

Dua Lipa Foto: Instagram

Pero antes de llegar a nuestras tierras, la británica pasó por el Sunny Hill Festival, en Estados Unidos, donde impresionó con un brillante atuendo.

En esa ocasión, la morocha optó por un conjunto violeta brilloso, compuesto por un minitop, minifalda y guantes largos. Previo a subir al escenario, se prestó para unas fotos con la prensa y no hizo más que enamorar con sus sensuales poses.

Qué usó Dua Lipa en Bogotá

La artista pop posó a puro glam desde Bogotá. Dua no para de sorprender con sus looks, que al último grito de la moda marca tendencia constatemente, y son millones quienes admiran sus looks y sueñan con tenerlos.

Dua Lipa Foto: twitter

En esta ocasión, Dua lució un impactante vestido color café con aberturas, además de unas medias semi oscuras y unos tacos, creando un fantasía gótica digna de una celebridad.

Dua Lipa en Bogotá. Foto: Dua Lipa

“Estamos listos Bogotá!!! Felices de estar acá con ustedes! Nos vemos a la noche!”, comentaba Dua más que feliz de llegar a Colombia, llevándose más de 686 K de corazones rojos en tan solo 1 h de posteadas sus fotos.