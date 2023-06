Kris Jenner recordó los años ‘80 con una foto retro en malla enteriza: “Es una de mis favoritas”

Kris Jenner es una de las empresarias más respetadas y reconocidas en todo el mundo. Sin dudas, es la mente maestra detrás del famoso reality ‘Keeping Up With The Kardashians’ y la vida laboral de todas sus hijas incluyendo Kendall y Kylie Jenner así también Kim Kardashian. La mujer trasciende por sus conocimientos en los negocios en cuanto al entretenimiento.

Kris Jenner Foto: google

Sin embargo, en esta oportunidad, Kris dio que hablar en las redes sociales donde actualmente acumula más de 52 millones de seguidores con quienes, a diario, comparte fotos junto a sus primogénitas y también publicaciones promocionales sobre los diferentes proyectos que encabezan cada una de ellas ya que subió una postal de ella misma en los años 80 luciendo un traje de baño super vintage.

La malla enteriza retro con la que Kris Jenner causó sensación en las redes sociales

En la postal que Kris publicó mediante su cuenta oficial de Instagram se la pudo ver luciendo un traje de baño enterizo de color rosa. El diseño contó con un pronunciado escote ovalado así también una parte inferior cavada y una leyenda en letras mayúsculas amarillas.

La empresaria sorprendió en las redes sociales con una foto retro. Foto: Vanity Fair

De esta manera, Jenner regresó en el tiempo al publicar dicha foto donde se la apreció usando un sombrero de playa en tono beige con una ancha franja marrón junto a un par de lentes. “¡Puedes sacar a la chica de los 80, pero no puedes sacar los 80 de la chica!”, escribió la empresaria con un tono divertido a la hora de publicar la postal.

La empresaria impactó en las redes sociales al compartir una foto retro luciendo una malla enteriza / Foto: Instagram Foto: Kris Jenner

Acto seguido, Kris sumó: “¡Este traje de baño es uno de mis favoritos de todos los tiempos y los estilos icónicos de @bodyglove nunca pasan de moda!”. Lejos de pasar desapercibida, la empresaria acumuló miles de ‘likes’ y cientos de elogios en la sección de comentarios donde muchos de los seguidores aseguraron que Jenner tiene un gran parecido con sus hijas, Kendall y Kylie, sus hijas más jóvenes.