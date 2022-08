Karol G es una cantante y compositora de reguetón, pop y trap latino más escuchadas en el mundo. La colombiana no solo trasciende fronteras con su música sino también con su estilo.

Karol G revoluciona a sus más de 55 millones de seguidores. Foto: Karol G

Luego de despedirse de su tan amada cabellera azul, la joven de 31 años se tiñó de colorado y causó distintas reacciones entre sus fans, pero fue una de sus publicaciones la que capturó toda la atención de sus 55.7 millones de seguidores.

Karol G Foto: Instagram

En su último posteo, la “Bichota” desafió la censura de Instagram desde la cama y entre las sábanas. “Que rico que estuvieras aquí”, escribió en el pie de la imagen, la cual obtuvo más de 7 millones de likes.

Karol G desafió la censura de Instagram desde su cama y entre las sábanas. Foto: Instagram/@

Los comentarios no tardaron en visibilizarse: “Omg soy gay y me gustaría estar allí”, “Tan bella, prendiendo las redes”, “Tu no eres bebecita, tu eres bebesota”, “Uffff, woow de ataque”, fueron solo algunos.

Por qué Karol G se cambió el color de pelo

Karol G sorprendió a sus fanáticos cuando anunció que iba a dejar atrás su pelo azul. Es que su nuevo look está relacionado a una nueva etapa de su carrera, y aunque quería llevarlo a cabo hace rato, no se animaba por miedo a decepcionar a sus fans.

Pelo nuevo, vida nueva: Karol G le dijo chau al azul pero antes le dedicó un posteo. Foto: Karol G

“Creo que la gente de distintos países todavía quiere ver a la Karol G de la era azul”, explicó en una entrevista a Young Hollywood refiriéndose al público de sus conciertos.