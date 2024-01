Juanita Tinelli recibió el Año Nuevo con una bikini animal print muy diminuta

Juanita Tinelli es una verdadera it girl. En redes sociales marca tendencia y millones de seguidores se inspiran en ella para crear sus propios looks. La hija de Marcelo Tinelli es un icono fashionista. Cada look que comparte genera furor y rápidamente se viraliza. La joven sabe como llamar la atención y está al tanto de las últimas novedades de la moda. Su estilo de vanguardia y audaz la convierten en una verdadera influencer de la moda.

Juanita Tinelli recibió el Año Nuevo con una bikini animal print diminuta Foto: Sin Mordaza

La modelo disfruta de unos días de relax y lo comparte en redes con sus seguidores. La joven lució una increíble microbikini animal print para recibir el Año Nuevo. Una prenda que será la estrella en la temporada de verano argentino.

Juanita Tinelli posó con una increíble microbikini animal print ultra diminuta. La parte superior, un corpiño en forma triangular con tiras para sujetar. La parte inferior una bombacha colaless ultracavada.

Juanita Tinelli recibió el Año Nuevo con una bikini animal print diminuta Foto: instagram

Complementó el look llevando el pelo suelto, con ondas naturales. Un look bien playero. La joven conquistó corazones luciendo su espectacular bronceado.

La publicación obtuvo miles de likes y cientos de halagos por parte de sus fans. Juanita Tinelli agradeció el cariño de sus seguidores con quienes tiene un vínculo de mucho cariño a través del ida y vuelta de mensajes en Instagram.

Juanita Tinelli brilló con una bikini animal print y conquistó a todos

La influencer marca tendencia en el mundo de la moda. Los diseñadores más importantes y las revistas reconocidas de la industria la buscan para que sea la cara de sus productos. Siempre está a la vanguardia y revoluciona las redes con cada uno de sus outfits.

Juanita Tinelli lució una microbikini animal print y se llevó la mirada de todos sus seguidores. La modelo cosechó aplausos con el traje de baño elegido. Sin lugar a dudas es un icono fashionista y nunca pasa desapercibida.