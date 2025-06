Al borde de la censura, Juanita Tinelli hizo una jugada producción de fotos y se mostró como nunca antes

Con más de 2 millones de seguidores en Instagram, Juanita Tinelli es una de las influencers de moda más seguidas del país. Su frescura y su bajo perfil mediático —a pesar del apellido— la convirtieron en referente entre las nuevas generaciones. En cada aparición, Juanita reafirma su apuesta por la moda con looks disruptivos que marcan tendencia.

En esta oportunidad, la hija del conductor apostó por una producción de fotos al borde de la censura. En las imágenes se la puede ver únicamente con la aprte de abajo de la ropa interior, cubriéndose con una cortina.

La jugada producción de Juanita Tinelli

“Arranqué tranqui el miércoles“, escribió en el epígrafe de la publicación, que en pocas horas acumuló miles de likes y comentarios. “Bomba”, “sos hermosa” y “wow”, son solo algunos de los halagos que recibió de parte de sus fans.

Juanita Tinelli y su terrible experiencia como modelo para una importante marca

Con tan solo 22 años, Juana Tinelli lleva cinco años en el mundo del modelaje profesional y en 2023 participó en uno de los escenarios más prestigiosos: la Semana de la Moda de París. Sin embargo, a pesar del reconocimiento, la joven reveló que su recorrido no estuvo exento de obstáculos.

En una reciente entrevista con Puro Show, Juana sorprendió al contar que fue rechazada de un casting en París por su peso. “Sí, fue así. Estaba en un casting y me dijeron que era muy gorda”, confesó. La revelación generó repercusión inmediata, dado que la modelo posee un cuerpo naturalmente delgado, lo que expone la rigidez de ciertos estándares de belleza en la industria.

Consultada sobre cómo maneja las críticas en redes sociales, Juanita fue honesta: “Siempre me han criticado por mi cuerpo. Me encasillan en que si sos modelo, sos flaca. Y yo soy flaca por mi genética”. También admitió que no siempre es fácil lidiar con los haters: “Hay días que me levanto con ganas de llorar, y hay días que digo ‘que se vayan todos a la…’”, cerró.