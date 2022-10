Wanda Nara atraviesa un gran momento laboral. Mientras disfruta del éxito de su marca de cosméticos y de su participación en “¿Quién es la máscara?”, la empresaria no pierde de vista sus redes sociales, donde día a día sube contenido para mantener entretenidos a sus seguidores.

Esta vez, Wanda se animó a look que generó tanto comentarios a favor como en contra y desató el debate en redes: apostó por un conjunto deportivo de su marca, con joggers y campera deportiva en rosa y negro, y -el detalle que más llamó la atención- unas zapatillas combinadas con tacos.

Joggers y zapatillas ¡con tacos!: el look de Wanda Nara que combinó su propia marca y Balenciaga Foto: Instagram

“Por favor diosito que las de mi barrio no vean esos zapatos”, comentó en tono relajado una seguidora. “L-Gante te está arruinando reina”, agregó otra. “Devolvele las llantas a la Tamara”, fue otro de los comentarios.

EL PÍCARO MENSAJE DE L-GANTE A WANDA NARA

En medio de versiones que vinculan a Wanda Nara y L-Gante en un romance, el líder de la 420 deslizó un pícaro comentario en un reciente posteo de Instagram de la jurado de Telefe.

Jugado vestido Foto: Instagram/wanda_nara

Se trató de una imagen que Wanda compartió por Instagram también con motivo del programa en la que se mostró con una máscara. Rápido de reflejos, el músico aprovechó la situación para dejar su comentario. “Ah bueno, esa enmascarada”, fue su primer mensaje, luego lo cambió: “Buena la de la patita arriba”.

Lo insólito fue que en el mismo posteo también se manifestó Mauro Icardi, quien al ver las cautivantes fotos de su ex, no pudo evitar expresarse y soltó: “Linda”. Esta vez, en la nueva publicación aún no aparecieron mensajes del futbolista ni del cantante.