Jennifer López conquistó a sus fans con una malla con aberturas al mejor estilo barbiecore desde Italia

A sus 54 años, Jennifer López sigue demostrando que la edad es solo un número y que su belleza no tiene límites. Durante sus vacaciones en Capri y Positano, Italia, la famosa artista sorprendió a sus fanáticos con un look sensual y a la moda. En línea con la tendencia actual del barbiecore, JLo lució una llamativa monobikini rosada de Swim by Di swimsuit, con amplias aperturas que resaltaban su figura, mientras relajaba en su yate privado.

Aunque estaba disfrutando de su descanso, las redes sociales no dejaron escapar su elegante estilo. Fotografiada sin percatarse, López demostró su elección por accesorios de lujo. Un collar Versace de oro con el icónico dije de la marca adornaba su cuello, un toque de sofisticación que oscila entre los 600 y 1200 dólares. Además, lucía un brazalete dorado y una pulsera con cabezas de león de Van Cleef & Arpels, un conjunto valorado en 35 mil dólares.

El sujestivo look de Jennifer López Foto: instagram

Pero la estrella no dejó pasar la oportunidad de protegerse del sol con estilo. Un par de gafas de sol hexagonales de la marca Cazal, con detalles dorados, añadieron un toque glamoroso a su atuendo. Estas gafas de diseño tienen un valor que ronda los 650 dólares, completando así el impecable conjunto de accesorios de la diva.

La malla al estilo barbiecore de Jennifer López Foto: Insta

Sin duda, Jennifer López continúa siendo un referente de elegancia y tendencia, demostrando que su gusto por la moda y el lujo sigue tan fuerte como siempre, mientras disfruta de su romance con el actor Ben Affleck en las hermosas costas italianas.

El último estilo de Jennifer López lleno de lujos Foto: Instagramn

¿Cómo es la relación actual de Jennifer López y Ben Affleck?

A pesar de que, en un principio, cuando confirmaron su reconciliación, Jennifer López y Ben Affleck se convirtieron en el foco de atención de los medios, lograron sortear todas las adversidades. De hecho, en la actualidad, son una de las parejas más queridas del espectáculo y tienen una relación excepcional de la cual siempre alardean en las redes sociales.