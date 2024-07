Ivana Knoll, la novia de Qatar 2022 y de la Eurocopa, encendió Instagram con un hilo dental

Ivana Knoll desprende sensualidad a cada paso que da. No conoce de límites y siempre va por más. Conquista corazones con cada look jugado que comparte en donde la piel es protagonista. Es una de las influencers más reconocidas a nivel mundial. Saltó a la fama durante el Mundial de Qatar 2022.

Ivana Knoll posó en nanokini mientras salía de la piscina Foto: Instagram

Ivana Knoll y su look para la final de la Champions League 2022-23 Foto: Instagram

Ivana Knoll con una microbikini de Croacia Foto: Instagram

En esta oportunidad, subió la temperatura de Instagram con un look que dejó sin palabras a todos. La morocha posó de espaldas y miró a cámara. Lució su espectacular figura y mostró mucha piel posando con una bombacha ultra diminuta en donde la piel fue protagonista.

Ivana Knoll hizo vibrar las redes sociales. Foto: Instagram

Complementó el look llevando el cabello suelto, con ondas marcadas. Para el maquillaje, Ivana Knoll eligió delineado negro para los ojos y lápiz labial en color nude con brillo.

Ivana Knoll cautivó Instagram con un look total black y dejó sin palabras a sus fans

Ivana Knöll con una microbikini para el infarto Foto: instagram.com/knolldoll

