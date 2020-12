El 2020 fue muy duro. Recibamos el tiempo que se avecina con esperanzas y un jardín cuidado que nos llene de bienestar. ¡Manos a la obra!

· Lo primero es cortar el césped, en lo posible a más de 4 cm, para preservarlo del sol fuerte de siesta.

· Hagamos cazuelas en torno de nuestros canteros: lucirán más prolijos y podremos reutilizar el agua de las lluvias.

· Un bonito tip estético para las cazuelas es incorporarles cortezas de pino o chips de madera, que lucen lindos y nos brindan beneficios extra: impiden que la humedad se evapore del suelo y protegen del sol que pega de lleno en las raíces.

· Si el césped está muy claro, esta es la última chance estacional para incorporar nitrógeno en forma de urea (lo hará reverdecer).

· Si tenés que fertilizar, usá la mitad de la dosis indicada en el prospecto, regá bien y agregá la mitad restante en la semana siguiente, con el jardín espectacular.

+ TIPS POR REGIONES

· Norte + El riego nocturno: Si no hay lluvias en estos días no descuides el riego, ya que el pico de temperaturas elevadas se producirá de ahora en más. Al regar, procurá no mojar el follaje y hacerlo por la noche, para que el agua se infiltre en profundidad.

· Centro + Ciclo de las larvas: Si debajo de los frutales ha caído fruta con gusanos, sacala de inmediato del predio, pues las larvas de las moscas de la fruta se guarecerán bajo tierra para poder salir tiempo más tarde. Quitando la fruta apenas caiga, obtendremos mayor sanidad.

· Patagonia + Fermentación feliz: Juntá en una jarra restos de sidra, cerveza y vino de las fiestas, agregá agua por el triple de ese volumen y regá con el preparado la compostera. Estarás incrementando así su contenido de nitrógeno, levaduras y alcoholes, beneficiosas para la fermentación.

Además de aprovechar cáscaras de frutas y hortalizas, durante las fiestas podés sumar al compost un preparado con restos de bebidas navideñas.

Cartas de lectores

Norberta Arellano, del B° Alto Alberdi, de Córdoba Capital, pide ayuda para recuperar un ficus que desde hace tres semanas está con sus hojas amarillas, y algunas de ellas con pintitas blancas en el dorso. El arbusto ha recibido agua de lluvia, y también le anduvo un gato rondando; puede haber orinado. El ficus tiene sol indirecto y está en un rincón sin corrientes de aire, y se riega a ojo si la tierra está seca.

Grimoldi: Norberta, el orín del gato probablemente sea, en este caso, el causante de la sobrefertilización que quemó las hojas del ficus. Olé la tierra y confirmalo. En otro orden, no prives a tu ficus del agua de lluvia, que puede ser un gran apoyo en estos tiempos. Las manchitas blancas presentes en las hojas posiblemente sean mudas de larvas de mosca blanca, que podés sacar fácilmente con una esponja de cocina embebida en la espuma de jabón blanco de lavar la ropa. Contanos si te fueron de utilidad estos consejos.

Pablo, de Ibarlucea, Santa Fe, tiene cuatro citrus y dice que se les están doblando las hojas y poniendo amarillas o más claras. A él le parece que no crecen. Consulta sobre estas dificultades y qué hacer para contrarrestarlas.

Si las hojas de los citrus se enroscan, seguramente se deba a la larva de una mariposa nocturna que genera túneles por debajo de la epidermis debilitándola. A. and I. Kruk

Grimoldi: Pablo, la hoja enroscada se debe a la larva de una mariposa nocturna que genera túneles por debajo de la epidermis, debilitando una sola cara de la lámina de la hoja, por eso se enrula como un cigarro. Primero sugiero eliminar todas las hojas afectadas, ya que podrían contener aún larvas en su interior; y después colgá entre sus ramas varios plásticos de botellas de hipoclorito o cualquier plástico color amarillo embebido en aceite de cocina; una vez que esta larva evoluciona a mariposa, se siente atraída por el color amarillo, y al posarse en el plástico aceitoso, se adhiere y muere allí.

Luciano Emanuel Zazu consulta cómo y cuándo debe proceder al armado de plantines para hacer otras plantas de laurel. Ya lo intentó el año pasado, sin mayor éxito.

Grimoldi: Luciano, te cuento que el laurel es una planta dioica, esto quiere decir que por un lado existen plantas con flores masculinas que nunca darán semilla, y por otro, plantas con flores femeninas que producen un fruto negro carnoso en cuyo interior se encuentra una semilla; esta germinará bien, una vez lavada, si tiene menos de dos años. Si no conseguís semillas, te recomiendo sacar esquejes de alrededor de 4mm de diámetro, con no más de 8 cm de largo, extraídos de la base de la planta en marzo y enterrado al menos el 70% de su largo. Colocados en arena gruesa húmeda y tapalos con una botella de plástico, a modo de invernadero. Deberían enraizar bien y estar listos para la primavera siguiente.