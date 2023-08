Era modelo en OnlyFans, pero un hecho traumático la hizo cambiar de parecer: entró a un convento

OnlyFans es una de las plataformas más famosas del mundo. Desde hace ya varios años, muchas personas han encontrado la fama a través de esta red social en la que tanto hombres como mujeres venden contenido erótico. Ya sea en pareja o por separado, pero según el tipo de contenido que generan, logran conseguir mucha plata.

Sin embargo, más allá del éxito que uno puede obtener a través de OnlyFans, ya son varias las celebridades que se han tornado en contra de esta app. Entre ellas se encuentra Emy Buono, una modelo que tras su paso por este mundo vivió un hecho traumático y decidió dejar todo atrás.

Emy Buono Foto: Instagram

¿Qué pasó con Emy Buono de OnlyFans?

Emy Buono, originaria de Italia saltó a la fama cuando se quitó la camiseta de fútbol para celebrar el triunfo del Nápoles en la Serie A. De todas formas hace ya varios años se dedicaba a crear contenido para adultos en OnlyFans, pero ahora, a punto de cumplir 25 años, decidió cambiar radicalmente su forma de vida tras vivir un hecho traumático.

La foto con la que se hizo famosa Emy Buono Foto: Instagram

Según ella misma contó, varias fotos de su cuenta de OnlyFans se han filtrado y las llegó a ver la familia de su novio. Tras esto, según lo que contó Emy, tuvo varios problemas con su pareja además de atravesar un “shock emocional”. “Esta situación me hizo sentir muy pequeña, porque me di cuenta de que lastimé a muchas personas que quiero”, expresó.

Al mismo tiempo contó que se encuentra con gente en la calle que dice comentarios innecesarios. “Me encuentro con gente en la calle, dicen cosas indecentes incluso cuando estoy con mi madre”, fueron sus palabras exactas. Por otro lado, destacó que ante esto comenzará a ser parte de un convento. “Quiero entrar al convento para encontrar un poco de paz y bienestar”, aseguró. Es por eso que sste 22 de agosto inició un periodo de reflexión en la congregación de las Hermanas Oblatas del Santo Niño Jesús en Sorrento.

Emy Buono Foto: instagram

Por otro lado, durante su entrevista, Emy Buono apuntó en contra de OnlyFans y todo lo que la filtración de sus fotos le generó. “La plataforma no es segura. No me protegió porque el contenido de pago que publiqué se hizo viral y acabó en los teléfonos de todo el mundo”, declaró. Luego, agregó: “Estoy segura de que nunca más encontraré trabajo en Italia, porque siempre me etiquetarán por lo que he hecho. Acabé huyendo de mi país, caí en depresión, estuve dos meses encerrada en casa, tomé antidepresivos y hasta pensé en suicidarme”.

Pero, a pesar de todo, la joven logró salir adelante con la ayuda de su madre, quien nunca la dejó sola y fue su gran compañera en este momento que le tocó afrontar. Por eso, ahora, cambió radicalmente su vida y se propone, siempre, estar mejor.