En crop top y colaless, Bianca Iovenitti burló la censura en Instagram al posar de espaldas a la cámara y adelantó su contenido para Divasplay

Bianca Iovenitti es una de las influencers que ganó terreno en la red social con la cuarentena, ya que el contenido original que publicaba atrajo a cientos de nuevos seguidores que hasta la actualidad continúan celebrando las publicaciones que sube.

Bianca Iovenitti sorprende en Instagram con sus looks. Foto: Bianca Iovenitti

Pero, en esta ocasión, la exnovia de Federico Bal lució su lado más sensual frente a la cámara al posar de espaldas con un conjunto total white: en la parte superior, vistió una remera corta; mientras que en la parte inferior utilizó solamente una bombacha colaless, la cual le brindaba a sus curvas un gran protagonismo.

Bianca Iovenitti cautiva con su sensualidad. Foto: Bianca Iovenitti

Y en un rincón de la fotografía, compartió el link que conduce a su perfil de DivasPlay, la red social en la que comparte el contenido exclusivo libre de censura. De esa forma, Bianca subió la imagen en sus historias como mero adelanto de lo que sus fanáticos encontrarían en su cuenta, y como una invitación para que se suscriban aquellos usuarios que aún no lo hicieron.

Cuál fue el último retoque estético que se hizo Bianca Iovenitti

La influencer confesó hace un tiempo decidió pasar por el quirófano para someterse a una rinoplastia -cirugía destinada al área de la nariz- para realizar un pequeño cambio.

Bianca Iovenitti se realizó un retoque estético en su nariz. Foto: Instagram

“Estoy genial, sin dolor. No fue algo por complejo ni nada, sino que tenía dos operaciones pensadas en mi vida y eran las lolas y la nariz. Y bueno... Siempre me ponía hialurónico para acomodármela y se me dio la posibilidad de operarme y lo hice”, contó con entusiasmo, y seguido concluyó: “Estoy feliz porque estoy bárbara, no tengo hematoma, nada”.