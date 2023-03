En blazer, sin nada abajo y con el pelo mojado, la China Suárez levantó la temperatura en Instagram

La China Suárez es una de las personalidades argentinas más reconocidas a nivel nacional, no solo por sus dotes de actriz que ha estado presentando desde su niñez, sino también por su belleza y su impecable estilo a la hora de vestirse.

China Suárez hipnotizó con su belleza. Foto: instagram/sangrejaponesa

Un ejemplo de ello fue el posteo que realizó hace solo unas horas en su perfil de Instagram, en el cual se lució con el pelo mojado y sutilmente desordenado mientras vestía un blazer negro oversize sin nada abajo. No obstante, otro detalle que no pasó desapercibido en el look fue el maquillaje de sus ojos, tratándose de un ‘smokey eyes’ que hacía juego con su prenda y realzaba su mirada.

El look trendy de China Suárez que conquistó en Instagram. Foto: instagram/sangrejaponesa

Así, la sensual fotografía de la actriz fue acompañada con un efecto ‘blanco y negro’ sobre la imagen, y desde la descripción, escribió “Revivió mi teléfono”.

La China Suárez cautivó a sus fanáticos con su posteo. Foto: Instagram

Cómo reaccionaron los usuarios al posteo de la China Suárez

La actriz compartió la publicación en su perfil hace cinco horas, y aunque decidió limitar quiénes pueden comentar, alcanzó a recibir casi 300 mensajes y más de 62 mil corazones rojos.

“Te extrañaba Eugenia”, “Te extrañábamos por aquí”, “Volvió, vamos!!”, “Bellísima”, “Tan linda fuera, más linda por dentro! Te amo”, “Me encanta esta foto!”, “Te extrañábamos por todos lados”, “Para un poco reina”, fueron algunos de los elogios que recibió.