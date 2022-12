El total black de Romina Malaspina que promete ser tendencia este verano: minishort y crop top

Romina Malaspina suele compartir los diferentes vestuarios que utiliza para salir o para estar en su casa en la red social en la que reúne 2,5 millones de seguidores, ya que tiene un excelente gusto a la hora de combinar sus prendas, ya sea por formato o por colores, y eso encanta a sus seguidores.

Romina Malaspina se lució desde un estacionamiento. Foto: Instagram

Es por eso que en esta oportunidad, la modelo hizo oportunidad de su rol como influencer para presentar de un modo particular el conjunto total black que puede ser candidato para vestir este verano.

Inicialmente, lució un minivestido al cuerpo de color beige mientras mostraba las prendas que conformarían su siguiente outfit: minishort de jean, crop top y campera de cuero, e incorporó el uso de una riñonera.

Romina Malaspina

No obstante, el particular método que empleó para exhibir el look fue la aplicación de un efecto que hacía correr el video desde el final hacia el comienzo; y desde la descripción del posteo escribió: “Que les parece este outfit total black para el verano?”.

Qué respuestas recibió Romina Malaspina

La modelo recibió más de 100 comentarios en su posteo que contestaban directo a la pregunta que dejó en la leyenda del video y alguno de ellos fueron: “Me encanta”, “Para verano? Pero si estas mezclando chaqueta de polipiel con pantalones cortos! Ponte eso aqui en españa a cuarenta grados a la sombra”, “Muy rocker!”, “Si a todo”.

Romina Malaspina lució un total black que enamoró a sus fanáticos. Foto: Instagram

Y en solo un día, logró juntar más de 100 mil corazones rojos y el video obtuvo casi 300 mil reproducciones.