El osado top de Emilia Mernes ultra escotado que es ideal para la noche porteña

La cantante Emilia Mernes levantó suspiros tras su última publicación en redes sociales, especialmente con su outfit total denim super dosmilero. La joven se lució con un arriesgado conjunto total denim, compuesto por un pantalón de tiro extra bajo y un top abierto al frente que dejaba al descubierto su sensualidad y estilo único.

El osado look total denim de Emilia Mernes Foto: desconocido

La cantante oriunda de Nogoyá, Entre Ríos continúa consolidándose como una figura relevante en la escena musical y de la moda, demostrando su versatilidad y capacidad para cautivar a través de su arte y su presencia en las redes sociales, mezclando tanto su talento como su belleza.

“Mala pero cutie”, fue el epígrafe que la cantante eligió compartir su look con sus ocho millones de seguidores, una combinación audaz de prendas que resaltaban su esbelta figura. Como era de esperarse, su estilo no pasó desapercibido y la publicación no solo se llenó de corazones sino también de elogios de todo tipo.

EL MENSAJE DE DUKI A EMILIA MERNES

Sin embargo, lo que verdaderamente desató la euforia en las plataformas digitales fue el potente mensaje entre los comentarios de la publicación que dejó Duki, uno de los artistas más famosos del trap que está en pareja con Emilia Mernes. “Unas ganas de ser tela negra para cubrir la espalda”, comentó el joven en la foto de su novia.

La complicidad y el amor entre Emilia y Duki no son ajenos para quienes siguen de cerca sus carreras. Ambos artistas llevan compartidos muchos momentos juntos en el escenario y en sus redes sociales, alimentando constantemente la curiosidad y el cariño de sus seguidores y fanáticos.

Estas palabras desencadenaron una ola de comentarios y reacciones entre los seguidores de la pareja, quienes no tardaron en expresar su cariño y apoyo a los cantantes que se muestran más enamorados que nunca.