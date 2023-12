El look playero de Tini Stoessel: peinado trendy de esta temporada y una microbikini diferente.

Tini es una de las artistas más influyentes en la Argentina. Desde muy pequeña logró triunfar en el mundo del espectáculo. Su salto a la fama fue con la serie Violeta emitida por Disney. Como cantante logra batir todo tipo de récords.

Sus canciones son hit y cada una de las colaboraciones que hace con otros artistas se vuelven rápidamente un éxito. Millones de reproducciones en Spotify y entradas agotadas en cada show demuestran que es una de las cantantes más reconocidas de la escena artística.

El look playero de Tini y el peinado trendy de esta temporada

La cantante deslumbra en sus redes sociales con cada look que comparte. Siempre a la vanguardia está atenta a las últimas novedades de la industria de la moda. Tini, sin lugar a dudas, es un icono fashionista y sus seguidores alucinan con cada outfit que comparte.

Tini ya disfruta de los días de sol y calor. En sus redes, compartió una fotografía muy veraniega. La cantante lució un traje de baño de dos piezas, un corpiño muy pequeño estilo top en color negro y una bombacha colaless con tiras para sujetar.

Al look playero le sumó un pantalón de tela de toalla muy colorido en color amarillo y diseño de líneas formando flores. Ideal para usar después de salir de la pileta o el mar para secarse.

El toque final al look se lo dio el peinado trendy que eligió que consiste en llevar pequeñas trenzas manteniendo el largo de su cabello.

Tini causó revuelo y cosechó miles de suspiros con su publicación. Rápidamente, obtuvo miles de likes y mensajes de cariño.

La cantante triunfa en el mundo de la música. Dueña de los rankings de todas las plataformas. Tini es una de las artistas más influyentes de la escena musical argentina.

Tini logra imponer su estilo en cada canción que lanza y también en cada look que comparte en redes con sus seguidores. La cantante brilló con un look playero: microbikini uno de los must de la temporada y lo combinó con una prenda trendy: pantalón de toalla. Tini marca tendencia y nunca pasa desapercibida con cada una de sus publicaciones.