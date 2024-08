El despampanante vestido azul de Nathy Peluso que cautivó a sus fanáticos

Nathy Peluso es una de las cantantes más destacadas de Argentina. Su actitud extrovertida y elocuente la ha destacado como un referente en la música urbana.

Nathy Peluso. (Sony Music)

“Soy Natalia y soy enamoradiza y rebelde, estoy aprendiendo a hacer asado y no defraudo, soy leal y demasiado sincera (a veces me trae problemas, pero prefiero esos problemas a los problemas que trae la mentira) a veces lloro viendo el cielo cuando se pone rosa, me gusta oler la lluvia y beber agua con hielo, le pongo una rodajita de limón”, destacó la intérprete de Ateo.

La cantante se caracteriza por tener un estilo único. Combinando la elegancia y street wear, Nathy Peluso no deja de impresionar a sus fanáticos con sus looks despampanantes.

Mini top y calzas ultra ajustadas con transparencias: Nathy Peluso brilló con un outfit que encandiló a sus fans Foto: instagram

“Lo que pensé, mucho de lo que deseé, todo lo que deseamos podemos conseguirlo… Pasa que cuando lo conseguimos muchas veces ya estamos mirando hacia lo próximo y eso no nos deja estar en el presente. classiic shiiit… Hoy y cada día me detengo a mirar, mirar y mirar. Me concentro en todas las bendiciones que me rodean. Hay tristeza en mi corazón, pero también mucha alegría y prefiero mirarla a ella, tiene unos colores muy lindos, brillantes, delfines, diamantes, esmeraldas y rocío de la mañana”, detalló la cantante en una de sus reflexiones.

Ahora bien, uno de los looks de Nathy Peluso incendió las redes sociales. Su forma de combinar diferentes estilos ha generado emoción en el público.

El look rockero y vanguardista de Nathy Peluso Foto: instagram

“Bellísima Nathy🔥 hermosas fotos”, aseveró una de las seguidoras de la cantante.

Este fue el estilo de Nathy Peluso que causó sensaciones

Las fotos fueron publicadas por la cantante en sus redes sociales. Allí, se mostró en sus vacaciones por la playa con un sencillo y hermoso vestido azul con delfines.

El despampanante vestido azul de Nathy Peluso que cautivó a sus fanáticos Foto: Nathy Peluso

“Bendiciones”, expresó la cantante al publicar las fotos de su lujoso vestido.

El despampanante vestido azul de Nathy Peluso que cautivó a sus fanáticos Foto: Nathy Peluso

La publicación generó revuelo en sus redes sociales. A solo cuatro horas de su publicación, recibió más de 90 mil me gustas y 675 comentarios.