Cuál fue el extraordinario y sensual look de Mery del Cerro para el programa de Juana Viale

Mery del Cerro escaló a la fama en su paso por la telenovela juvenil dirigida por Cris Morena, “Casi Ángeles”. Aun así, supo permanecer en el medio realizando múltiples campañas de modelaje.

Mery del Cerro Foto: Instagram

Además de seguir su carrera como actriz y convertirse en una influencer en el mundo digital. La modelo formó una familia junto a Meme Bouquet, disc jockey y dueño de uno de los bares más famosos de la Ciudad de Buenos Aires, hace más de 10 años.

Formó parte de la mesa de Juana Viale y deslumbró, una vez más, con su mega atuendo. Un vestido transparente colmado de brillos, para que no se trasluzca tanta piel, vistió un body negro súper sensual.

Mery del Cerro sorprendió con su look pastel. Foto: Instagram

Sus más de 3 millones de seguidores, colmaron su posteo con elogios. “Hermosa y genia”, “No podés ser tan linda”, “Qué elegancia Mery”, “Te amo”, entre otros comentarios.

Mery del Cerro Foto: instagram

Como conoció Mery del Cerro a Meme Bouquet

“Las dos primeras veces que María me vino a hablar me intimidó. La primera vez vino con la China Suárez y yo estaba todo pintado de azul porque estaba disfrazado de pitufo. Algo raro había, nunca es tan fácil. Además, no sabía quién era porque yo no veía Casi Ángeles”, recordó el dj cuando María participó de Showmatch en 2016.

Mery del Cerro cautivó a sus seguidores. Foto: https://www.instagram.com/merydelcerrok

Y reveló: “La segunda vez fue un año después, en esa misma fiesta y me vino a hablar de vuelta y ahí sí sabía quién era, y era una bomba. Y yo pensaba ‘si me engancho con esta mina me deja a los dos meses por un futbolista porque soy un cuatro de copas’. Yo era diseñador gráfico y laburaba en una agencia de publicidad y me parecía que era mucho”.