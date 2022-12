Contados por ella misma: estos son los retoques estéticos se ha hecho Alejandra Maglietti.

Alejandra Maglietti se destaca en la televisión nacional como panelista de Bendita TV y desde hace 15 años conquista la televisión nacional, pero el último tiempo también se hizo su lugar en las redes sociales. Allí sus looks y sus viajes son una constante.

La periodista mantiene una relación muy cercana con sus seguidores por el ida y vuelta de los comentarios en sus posteos, pero principalmente por lo que sucede en sus historias. En ese espacio, Alejandra Maglietti aprovecha para que sus seguidores le hagan preguntas sobre diversos temas.

Ale Maglietti sorprendió con sus seguidores con el osado maquillaje. Foto: Instagram

Así fue que ante el comentario de una seguidora sobre los cambios que tenía tanto su cara como su cuerpo y, con mala intención, nombró las entradas al quirófano que debe tener la periodista.

10 años atrás en el carnaval de Corrientes

“No tengo cirugías en la cara. Sí me puse productos de relleno y para mejorar la piel, pero no es una cirugía y tampoco lo veo mal. En todo caso es mi cara y hago con ella lo que quiera”, respondió Alejandra Maglietti.

Ale Maglietti y la respuesta a una seguidora. Foto: instagram

El otro tratamiento que se hizo Alejandra Maglietti

La periodista cuenta todo en sus redes y se muestra como una de las más transparentes de las famosas. En ese contexto, Alejandra Maglietti compartió un video en el que muestra el retoque que se hizo en su cabello. “Bomba el rubio que me hicieron”, resaltó.

Ale Maglietti deslumbra con su estética. Foto: https://www.instagram.com/alemaglietti/

¿Quién es el ex de Alejandra Maglietti?

Alejandra Maglietti y el jugador de fútbol Jonás Gutiérrez salieron hasta 2019. En entrevista que salieron a la luz tiempo después sobre la ruptura, él dijo que no le fue infiel como se había dicho en un momento.