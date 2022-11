Caro Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico, se grabó en ropa interior: “Sentirme linda me da...”

Si bien Caro Calvagni es la esposa del jugador de la selección argentina, Nicolás Tagliafico, la modelo supo muy bien como llevar sus redes sociales al mundo laboral.

Caro Calvagni.

Hoy en día está por llegar al millón de seguidores en la red social de la lupita, donde vas a poder encontrar todo tipo de contenido sobre la vida saludable: recetas, entrenamientos y buenos hábitos.

En una de sus últimas apariciones grabó un video compartiendo sus looks de entrenamiento, ya que está produciendo su propia línea de ropa deportiva y constantemente le pide opinión a sus seguidores.

Agustina Gandolfo y Carolina Calvagni juntas en Ibiza Foto: Instagram Caro Calvagni

“¿Qué look les gustó más? Vivo en ropa deportiva y amo armar looks para ir a entrenar. Sentirme cómoda y linda, me da confianza para arrancar el día con todo”, confesó en su posteo.

La amistad de Caro Calvagni con Jésica Cirio

Hace algunos días la esposa de Tagliafico volvió a la Argentina y no dudo ni por un segundo en juntarse con Jésica Cirio, con quien se las ve muy amigas. Ambas comparten un mismo amor por la actividad física.

Caro Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico

Hacen rutinas de entrenamiento para sus seguidores y las comparten en sus redes. De hecho, advirtieron que pronto volvían a publicar, ya que generaron más contenido en la última visita de Caro.