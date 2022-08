Camila Homs posó en lencería: “Miren lo que es este conjunto”

La modelo Camila Homs, expareja del futbolista de la Selección Argentina, Rodrigo De Paul, publicó un video muy sensual en donde promociona un conjunto de ropa interior y se la puede ver posando frente al espejo.

La joven modelo rubia se filmó con una sensual lencería negra, muy elaborada y con detalles de encaje, y se la vio muy relajada, elogiando su atuendo: “Buenas, miren lo que es este conjunto”, comentó.

La publicación tenía referencia a un enlace de lencería sexy, por lo que Camila se notó que quería demostrar las virtudes del conjunto que llevaba puesto para ayudar a la marca.

¿No hay fuego en la pareja?

Tan solo transcurrieron dos meses desde que se oficializó el romance entre Camila Homs y el empresario Charly Benvenuto, pero la conductora de televisión, Estefi Berardi, aseguró que durante sus vacaciones “los vieron aburridos a más no poder”.

Camila Homs estuvo de vacaciones en Ibiza. Foto: Instagram.

Según Berardi, la pareja tendría una relación muy “fría” y no habrían pasado el mejor de los momentos en sus vacaciones en España. Además, agregó que habló con una persona que los vio de cerca en varias oportunidades y comentó: “Sinceramente, los vi aburridos a más no poder. Ni hablaban. En la comida ella estaba todo el tiempo con el teléfono. No había miradas, ni besos, ni abrazos, ni nada”.

Rodrigo De Paul se juntó con Camila Homs

El futbolista estaba junto a su novia Tini Stoessel en España, pero ella debió regresar a la Argentina por compromisos laborales, por lo que Rodrigo y Camila, que también estaba en España, decidieron juntarse para que ambos pudieran ver a sus hijos en común, Bautista y Francesca.

Desde Madrid, Camila Homs y Rodrigo De Paul se volvieron a ver las caras. Foto: Web

La foto del encuentro entre Camila Homs y Rodrigo De Paul.

Tras 15 días, Homs volvió a estar con sus dos hijos

Camila Homs se reencontró con sus hijos

Lo hicieron en Madrid, como excusa de que se terminó el tiempo de vacaciones que los niños tenían con su papá, Rodrigo. Ya Camila se había referido al tema de los encuentros que mantendrá con el mediocampista: “Tengo que cumplir siempre con mi parte. Ya lo hice la vez pasada, cuando viajé, también. Y me parece normal: estamos separados, pero él es el padre de los nenes y le corresponde verlos”.