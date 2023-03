Camila Homs hizo subir la temperatura con una microbikini deportiva muy cavada

Camila Homs es una fanática del blanco. Lo elige en todo tipo de prendas y también para la decoración de su casa. Por eso, no sorprende que su traje de baño predilecto también sea de ese color.

De hecho, hace apenas unos días y recién aterrizada de vuelta en Buenos Aires, la expareja de Rodrigo De Paul sorprendió a todos con un total white para el infarto.

Camila Homs se mostró acostada en su cama y paralizó la web.

Fue en la previa del desfile de Heidi Clair en BAFWEEK. La cita era al mediodía y Camila Homs llegó muy puntual con un corsé con mangas largas y abuchonadas -uno de los key ítem de la marca para esta temporada- y un pantalón de tiro bajo en el mismo tono.

Entonces, se rumoreó que la modelo tiene previsto mudarse a Madrid, a donde vive su ex, para que sus hijos puedan estar más cerca del futbolista.

Ya instalada en Buenos Aires y en plena ola de calor, Camila Homs posó con una microbikini blanca en uno de los camastros que tiene en el jardín de su casa.

Camila Homs Foto: instagram.com/camihoms

Camila Homs vs Tini Stoessel: qué piensa Rodrigo De Paul

Luego de una traumática -y muy mediática- separación entre Camila Homs y Rodrigo De Paul, se supo que ella y Tini Stoessel, la nueva pareja del futbolista, tienen una rivalidad muy fuerte.

En medio de la discordia, él ha debido manifestarse al respecto. “Rodrigo me ha manifestado a mí, y soy testigo por sus palabras, que Tini no tiene nada contra Camila ni sus hijos, pero a mí me llama la atención esto que te estoy contando”, dijo hace apenas unos días Juan Etchegoyen en su programa radial.