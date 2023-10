Britney Spears se desnudó por completo en una playa nudista y superó la censura de Instagram

Britney Spears es una de las celebridades más icónicas de las últimas décadas. Su grandes hits como Baby one more time, Toxic y Oops!… I did It again la llevaron a convertirse en la princesa del pop, título que nadie aún ha podido quitarle.

Britney tuvo que pasar por un proceso muy difícil con su padre, pero después de salir adelante de eso tomó nuevamente las riendas de su vida. Hoy se la ve más tranquila y por eso hace uso cotidiano de sus redes sociales, donde suele compartir coreografías y algunas fotos.

Britney Spears suele compartir contenido en Instagram Foto: Instagram

En una de sus últimas publicaciones, la cantante superó la censura de Instagram y logró compartir con sus fanáticos una foto en la que se la puede ver completamente desnuda en una playa.

En la imagen se puede observar que hay alguien que le está tomando la fotografía, mientras ella posa para la cámara sin ropa y con el pelo recogido.

Britney Spears redobló la apuesta y subió una polémica foto. Gentileza Instagram.

EL LADO ACTORAL DE BRITNEY Y SU INTENTO PARA PROTAGONIZAR DIARIO DE UNA PASIÓN

Antes de lanzarse a la música Britney desarrolló una pequeña carrera actoral. Con tan solo 6 años audicionó para ser parte del elenco de El club de Mickey Mouse y, si bien en principio fue rechazada, a sus 11 años volvió a presentarse y quedó seleccionada.

Sería su protagónico en el show lo que la propulsaría hacia la fama, junto a Christina Aguilera, Justin Timberlake, Ryan Gosling y Keri Russell. Tras ello seguiría probando con la actuación, pero fue realmente en la música donde destacó.

En medio de su intento por desarrollarse como actriz, Britney audicionó para Diario de una pasión, también conocida como El diario de Noa o The notebook. Este clásico melodrama contemporáneo es protagonizado por Ryan Gosling y Rachel McAdams, por lo que ya sabemos cómo resultó la prueba de la princesa del pop.